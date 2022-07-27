https://ria.ru/20220727/krizis-1805415401.html

В Польше опасаются миграционного кризиса из-за дефицита зерна в Африке

В Польше опасаются миграционного кризиса из-за дефицита зерна в Африке - РИА Новости, 27.07.2022

В Польше опасаются миграционного кризиса из-за дефицита зерна в Африке

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что опасается нового миграционного кризиса в Европе из-за дефицита зерна в Африке и на Ближнем Востоке, Варшава готова... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:31

2022-07-27T18:31

2022-07-27T18:50

экономика

педро санчес

польша

африка

европа

оон

мигранты

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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что опасается нового миграционного кризиса в Европе из-за дефицита зерна в Африке и на Ближнем Востоке, Варшава готова предоставить свои железнодорожные транзитные мощности, но это не заменит возможность вывоза украинского зерна через черноморские порты.Ранее сообщалось, что Польша занимается транзитом украинского зерна."Мы, конечно, готовы помочь в вывозе зерна. Это очень важный вопрос, потому что отсутствие вывоза может привести к огромным дефицитам … в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А это в свою очередь может привести к голоду, инфляции и вслед за этим к глубокому экономическому кризису в тех странах, а это в свою очередь может отразиться на очень высоком уровне миграции в Европу и на большом напряжении на линии Европа – Африка. Мы уже сталкивались с этим несколько лет назад и не хотим возврата к этой ситуации", - сказал Моравецкий после встречи с премьером Испании Педро Санчесом в среду в Варшаве.Он подчеркнул, что полноценный вывоз зерна можно наладить только через порты Черного моря. "Польша на условиях транзита зерна готова, и делаем это постоянно, предоставить нашу железную дорогу. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что ничто не заменит возможности вывоза зерна через порт Одессы и другие порты Черного моря", - отметил польский премьер."Мы со своей стороны сделаем все, чтобы часть, подчеркну, не большую часть, но и не незначительную часть украинского зерна перевезти транзитом в наши порты и оттуда в страны, которые раньше контрактовали зерно на Украине", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

https://ria.ru/20220727/zerno-1805270734.html

https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781129438.html

польша

африка

европа

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экономика, педро санчес, польша, африка, европа, оон, мигранты