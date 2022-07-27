18:31 27.07.2022 (обновлено: 18:50 27.07.2022)
В Польше опасаются миграционного кризиса из-за дефицита зерна в Африке
Премьер Польши Моравецкий опасается миграционного кризиса из-за дефицита зерна в Африке
Колосья пшеницы . Архивное фото
ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что опасается нового миграционного кризиса в Европе из-за дефицита зерна в Африке и на Ближнем Востоке, Варшава готова предоставить свои железнодорожные транзитные мощности, но это не заменит возможность вывоза украинского зерна через черноморские порты.
Ранее сообщалось, что Польша занимается транзитом украинского зерна.
"Мы, конечно, готовы помочь в вывозе зерна. Это очень важный вопрос, потому что отсутствие вывоза может привести к огромным дефицитам … в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А это в свою очередь может привести к голоду, инфляции и вслед за этим к глубокому экономическому кризису в тех странах, а это в свою очередь может отразиться на очень высоком уровне миграции в Европу и на большом напряжении на линии Европа – Африка. Мы уже сталкивались с этим несколько лет назад и не хотим возврата к этой ситуации", - сказал Моравецкий после встречи с премьером Испании Педро Санчесом в среду в Варшаве.
Он подчеркнул, что полноценный вывоз зерна можно наладить только через порты Черного моря. "Польша на условиях транзита зерна готова, и делаем это постоянно, предоставить нашу железную дорогу. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что ничто не заменит возможности вывоза зерна через порт Одессы и другие порты Черного моря", - отметил польский премьер.
"Мы со своей стороны сделаем все, чтобы часть, подчеркну, не большую часть, но и не незначительную часть украинского зерна перевезти транзитом в наши порты и оттуда в страны, которые раньше контрактовали зерно на Украине", - добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.