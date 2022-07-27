https://ria.ru/20220727/koreya-1805255755.html

Южная Корея надеется на развитие отношений с Россией

Южная Корея надеется на развитие отношений с Россией - РИА Новости, 27.07.2022

Южная Корея надеется на развитие отношений с Россией

Южная Корея после окончания кризиса на Украине ожидает возобновления реального сотрудничества, нормализации и развития отношений с Россией, которые несут... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:44

2022-07-27T10:44

2022-07-27T10:44

владимир путин

россия

южная корея

украина

санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Южная Корея после окончания кризиса на Украине ожидает возобновления реального сотрудничества, нормализации и развития отношений с Россией, которые несут большой потенциал, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин."Отношения Южной Кореи и России имеют долгую историю и имеют, если посмотреть, взаимодополняющий характер и у двух стран есть потенциал экономического сотрудничества. В России живет много зарубежных корейцев и на российском рынке находится много корейских фирм. Поэтому с рациональной точки зрения мы надеемся на реальное развитие отношений с Россией", - заявил министр на вопрос корреспондента РИА Новости о будущем развития отношений двух стран.Министр отметил, что, несмотря на это желание, из-за военной операции России на Украине развитие южнокорейско-российских отношений сейчас ограничено."В связи с этим мы впервые ввели санкции и экспортные ограничения в отношении России. Поэтому отношения двух стран сейчас находятся в крайне неудобном положении. Россия признала Южную Корею недружественной страной. Мы надеемся, что украинский кризис будет вскоре урегулирован и мир будет восстановлен, а отношения Южной Кореи и России придут в норму и потенциал отношений двух стран будет высвобожден: Россия внесет вклад в безопасность и мир на Корейском полуострове, будут установлены взаимовыгодные отношения, где обе страны смогут внести вклад в развитие экономик друг друга", - пояснил министр.Россия внесла Южную Корею в список недружественных стран в марте в ответ на участие Сеула в международных санкциях против РФ, а также введение собственных экспортных ограничений на перечень нестратегических материалов, аналогичный введенному США, запрет на экспорт стратегических материалов и экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/mir-1803504298.html

https://ria.ru/20220727/koreya-1805213134.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

россия

южная корея

украина

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владимир путин, россия, южная корея, украина, санкции в отношении россии