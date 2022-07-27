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Южная и Северная Корея отмечают годовщину окончания Корейской войны - РИА Новости, 27.07.2022
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Южная и Северная Корея отмечают годовщину окончания Корейской войны
Южная и Северная Корея отмечают годовщину окончания Корейской войны - РИА Новости, 27.07.2022
Южная и Северная Корея отмечают годовщину окончания Корейской войны
Южная и Северная Корея отмечают в среду 69-ю годовщину окончания Корейской войны 1950-1953 годов, которую в КНДР называют "Днем победы", в обеих странах... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T00:43
2022-07-27T00:43
в мире
ким ир сен
ким чен ын
сша
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Южная и Северная Корея отмечают в среду 69-ю годовщину окончания Корейской войны 1950-1953 годов, которую в КНДР называют "Днем победы", в обеих странах проходят памятные мероприятия, сообщают южнокорейские и северокорейские СМИ.По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), по случаю "Дня победы" в великой Отечественной освободительной войне лидеру страны Ким Чен Ыну присылают корзины цветов и поздравления организации как внутри страны, так и за границей. Также к годовщине приурочен слет ветеранов войны, которые специально для этого приезжают в Пхеньян.По случаю праздника военнослужащие Корейской Народной Армии, рабочие и учащиеся посещают историческое место славы в районе Рёнпхо провинции Южный Хамгён, где в апреле 1951 вождь Ким Ир Сен выступил с речью, вдохновляя солдат на победу. Там же находится дом, где он заночевал.В Пхеньяне также проходят различные праздничные мероприятия, включая представление Молодежной центральной художественной агитбригады, концерт стихов и песен Союза тружеников сельского хозяйства (СТСХ) под названием "Эхо вечной победы".Государственные СМИ КНДР посвятили Дню победы целый ряд статей, в которых осуждают империалистов-США и вспоминают "Великие заслуги" Ким Ир Сена в истории антиамериканской борьбы.В другой статье Северная Корея обвинила США в краже и разрушении в ходе Корейской войны множества реликвий и памятников корейской культуры, включая древние буддийские храмы и гробницы, шесть музеев, в том числе Государственный центральный исторический музей.В то же время, по данным южнокорейских СМИ, в Сеуле в преддверии годовщины перемирия прошли общественные выступления. Кроме того, министр обороны Южной Кореи, который отправился с визитом в США на период с 26 по 30 июля, посетит 27 июля церемонию завершения строительства Стены памяти, новейшего дополнения к Мемориалу ветеранов Корейской войны в Вашингтоне. На стене высечены имена 43808 американских военных и южнокорейских солдат, служивших в армии США, которые погибли в Корейской войне.Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.
https://ria.ru/20220722/kndr-1804199971.html
https://ria.ru/20220727/kndr-1805212000.html
сша
южная корея
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60
в мире, ким ир сен, ким чен ын, сша, южная корея, кндр (северная корея)
00:43 27.07.2022
 
Южная и Северная Корея отмечают годовщину окончания Корейской войны

Южная и Северная Корея отмечают в среду 69-ю годовщину окончания Корейской войны

© AFP 2022 / Jung Yeon-JeПограничные посты Северной и Южной Кореи
Пограничные посты Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
Пограничные посты Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Южная и Северная Корея отмечают в среду 69-ю годовщину окончания Корейской войны 1950-1953 годов, которую в КНДР называют "Днем победы", в обеих странах проходят памятные мероприятия, сообщают южнокорейские и северокорейские СМИ.
По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), по случаю "Дня победы" в великой Отечественной освободительной войне лидеру страны Ким Чен Ыну присылают корзины цветов и поздравления организации как внутри страны, так и за границей. Также к годовщине приурочен слет ветеранов войны, которые специально для этого приезжают в Пхеньян.
Одна из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Южная Корея поможет восстановлению экономики КНДР взамен на денуклеаризацию
По случаю праздника военнослужащие Корейской Народной Армии, рабочие и учащиеся посещают историческое место славы в районе Рёнпхо провинции Южный Хамгён, где в апреле 1951 вождь Ким Ир Сен выступил с речью, вдохновляя солдат на победу. Там же находится дом, где он заночевал.
В Пхеньяне также проходят различные праздничные мероприятия, включая представление Молодежной центральной художественной агитбригады, концерт стихов и песен Союза тружеников сельского хозяйства (СТСХ) под названием "Эхо вечной победы".
Государственные СМИ КНДР посвятили Дню победы целый ряд статей, в которых осуждают империалистов-США и вспоминают "Великие заслуги" Ким Ир Сена в истории антиамериканской борьбы.
"Отечественная освободительная война, навязанная американскими империалистами в начале 50-х годов XX века, была суровой и ожесточенной борьбой за отражение превосходивших нас числом и военной техникой коалиционных сил империализма и за защиту независимости и суверенитета страны, достоинства нации", - говорится в одной из статей ЦТАК.
В другой статье Северная Корея обвинила США в краже и разрушении в ходе Корейской войны множества реликвий и памятников корейской культуры, включая древние буддийские храмы и гробницы, шесть музеев, в том числе Государственный центральный исторический музей.
В то же время, по данным южнокорейских СМИ, в Сеуле в преддверии годовщины перемирия прошли общественные выступления. Кроме того, министр обороны Южной Кореи, который отправился с визитом в США на период с 26 по 30 июля, посетит 27 июля церемонию завершения строительства Стены памяти, новейшего дополнения к Мемориалу ветеранов Корейской войны в Вашингтоне. На стене высечены имена 43808 американских военных и южнокорейских солдат, служивших в армии США, которые погибли в Корейской войне.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны"
 
В миреКим Ир СенКим Чен ЫнСШАЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
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