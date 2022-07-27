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МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны" - РИА Новости, 27.07.2022
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МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны"
МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны" - РИА Новости, 27.07.2022
МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны"
Совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в "новую Корейскую войну", так как лишь приводят к обострению ситуации в регионе,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T00:33
2022-07-27T02:11
в мире
сша
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в "новую Корейскую войну", так как лишь приводят к обострению ситуации в регионе, заявил МИД КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне.В Пхеньяне отметили, что совместные военные учения США и их союзников угрожают безопасности и являются одним из основных факторов, приводящих к обострению ситуации на Корейском полуострове, гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там остается военный контингент США.В июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения с использованием истребителей F-35. Также 25 июля прошли масштабные вертолетные учения южнокорейских ВВС, где использовались вертолеты американского производства. Кроме того, в августе должны пройти совместные летние полевые учения армий двух стран, которые впервые за годы пройдут в реальном режиме, а не в виде симуляции или учений штабов. Активизацию учений Сеул и Вашингтон объясняют выросшей угрозой со стороны Северной Кореи.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.При президенте США Дональде Трампе прошли беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также не раз выступал с предложением официально завершить Корейскую войну, заключив декларацию об окончании конфликта. КНДР не стала однозначно отвергать это предложение, но отнеслась к нему с осторожностью, заявляя, что условия для заключения декларации пока не благоприятные. С приходом в Южной Корее к власти консерваторов, публичные заявления властей о необходимости официального окончания войны прекратились.
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южная корея
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в мире, сша, южная корея, кндр (северная корея)
00:33 27.07.2022 (обновлено: 02:11 27.07.2022)
 
МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны"

МИД КНДР: совместные учения Вашингтона и Сеула могут вызвать "вторую Корейскую войну"

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в "новую Корейскую войну", так как лишь приводят к обострению ситуации в регионе, заявил МИД КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне.

"Никто не может предсказать, когда различные (военные учения – ред.), фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны", - говорится в заявлении дипведомства.

В Пхеньяне отметили, что совместные военные учения США и их союзников угрожают безопасности и являются одним из основных факторов, приводящих к обострению ситуации на Корейском полуострове, гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там остается военный контингент США.
В июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения с использованием истребителей F-35. Также 25 июля прошли масштабные вертолетные учения южнокорейских ВВС, где использовались вертолеты американского производства. Кроме того, в августе должны пройти совместные летние полевые учения армий двух стран, которые впервые за годы пройдут в реальном режиме, а не в виде симуляции или учений штабов. Активизацию учений Сеул и Вашингтон объясняют выросшей угрозой со стороны Северной Кореи.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
При президенте США Дональде Трампе прошли беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также не раз выступал с предложением официально завершить Корейскую войну, заключив декларацию об окончании конфликта. КНДР не стала однозначно отвергать это предложение, но отнеслась к нему с осторожностью, заявляя, что условия для заключения декларации пока не благоприятные. С приходом в Южной Корее к власти консерваторов, публичные заявления властей о необходимости официального окончания войны прекратились.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 04:54
Ким Чен Ын приказал укреплять военно-техническую мощь армии КНДР
 
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