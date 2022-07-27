https://ria.ru/20220727/kndr-1805212000.html

МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны"

МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны" - РИА Новости, 27.07.2022

МИД КНДР предостерег Вашингтон и Сеул от "второй Корейской войны"

Совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в "новую Корейскую войну", так как лишь приводят к обострению ситуации в регионе,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T00:33

2022-07-27T00:33

2022-07-27T02:11

в мире

сша

южная корея

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg

СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в "новую Корейскую войну", так как лишь приводят к обострению ситуации в регионе, заявил МИД КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне.В Пхеньяне отметили, что совместные военные учения США и их союзников угрожают безопасности и являются одним из основных факторов, приводящих к обострению ситуации на Корейском полуострове, гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там остается военный контингент США.В июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения с использованием истребителей F-35. Также 25 июля прошли масштабные вертолетные учения южнокорейских ВВС, где использовались вертолеты американского производства. Кроме того, в августе должны пройти совместные летние полевые учения армий двух стран, которые впервые за годы пройдут в реальном режиме, а не в виде симуляции или учений штабов. Активизацию учений Сеул и Вашингтон объясняют выросшей угрозой со стороны Северной Кореи.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.При президенте США Дональде Трампе прошли беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также не раз выступал с предложением официально завершить Корейскую войну, заключив декларацию об окончании конфликта. КНДР не стала однозначно отвергать это предложение, но отнеслась к нему с осторожностью, заявляя, что условия для заключения декларации пока не благоприятные. С приходом в Южной Корее к власти консерваторов, публичные заявления властей о необходимости официального окончания войны прекратились.

https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, южная корея, кндр (северная корея)