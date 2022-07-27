https://ria.ru/20220727/kitay-1805320773.html

Эксперты рассказали, чем может ответить Китай на визит Пелоси на Тайвань

Эксперты рассказали, чем может ответить Китай на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022

Эксперты рассказали, чем может ответить Китай на визит Пелоси на Тайвань

В случае визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай может организовать военно-воздушные учения и пуски ракет вблизи острова, однако... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:46

2022-07-27T13:46

2022-07-27T13:46

в мире

нэнси пелоси

сергей ознобищев

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тайвань

российская академия наук

сша

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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. В случае визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай может организовать военно-воздушные учения и пуски ракет вблизи острова, однако Пекин не пойдет на введение бесполётной зоны, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.По мнению действительного члена Академии военных наук, главного научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Владимира Петровского, в случае организации визита Пелоси на Тайвань Китай ответит проведением военных учений."Думаю, что ответ может быть военно-демонстративный, например, пуски ракет или военно-воздушные учения вблизи острова", - сказал эксперт.Говоря о перспективе введения над Тайванем бесполётной зоны, Петровский отметил, что "это все-таки слишком сильная мера". При этом эксперт не исключил вариант временной военно-воздушной или военно-морской блокады под каким-либо предлогом.Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев считает, что на введение бесполётной зоны Пекин не пойдет."Будут проведены маневры, морские учения, стрельбы, могут попытаться закрыть часть океана в связи с проведением каких-либо учений, но Китай не пойдет на то, чтобы полностью технически перекрыть визит Пелоси", - сказал он.Ознобищев напомнил, что экономики Китая и США очень тесно связаны между собой. "Огромная экономика Китая питается за счет мощной экономики США, и наоборот. И с той, и с другой стороны это понимают", - добавил эксперт.При этом не совершить какие-то демонстрационные шаги Китай не может, чтобы не "потерять лицо", но реакция будет умеренной, насколько это возможно в условиях обострения ситуации, резюмировал эксперт.Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что администрация президента США Джо Байдена за кулисами работает над тем, чтобы убедить спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в том, что ее возможный визит на Тайвань сопряжен с риском. Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей.В Белом доме обеспокоены возможностью того, что КНР может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, хотя должностные лица признают малую вероятность такого развития событий.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань. Во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.По словам представителя минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

https://ria.ru/20220721/tayvan-1803918057.html

https://ria.ru/20220719/kitay-1803462631.html

https://ria.ru/20220713/nato-1802165655.html

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