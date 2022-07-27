https://ria.ru/20220727/kazn-1805349733.html

В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь

В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 27.07.2022

В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь

Клишас: мораторий на смертную казнь в РФ может быть отменен только с принятием новой Конституции РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:23

2022-07-27T15:23

2022-07-27T15:23

андрей клишас

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Клишас: мораторий на смертную казнь в РФ может быть отменен только с принятием новой КонституцииРИА Новости / Динамика дня

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас