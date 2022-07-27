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В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь
В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 27.07.2022
В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь
Клишас: мораторий на смертную казнь в РФ может быть отменен только с принятием новой Конституции РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:23
2022-07-27T15:23
2022-07-27T15:23
андрей клишас
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Клишас: мораторий на смертную казнь в РФ может быть отменен только с принятием новой КонституцииРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей клишас
Материал дополняется
В Совфеде назвали условие отмены моратория на смертную казнь
Сенатор Клишас: для отмены моратория на смертную казнь понадобится новая Конституция
Клишас: мораторий на смертную казнь в РФ может быть отменен только с принятием новой Конституции
РИА Новости / Динамика дня