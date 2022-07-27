https://ria.ru/20220727/iran-1805242517.html
Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России
Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России - РИА Новости, 27.07.2022
Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России
Иранская сторона стремится нарастить объемы импорта пшеницы из России до 10 миллионов тонн в год, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:52
2022-07-27T09:52
2022-07-27T10:03
экономика
аркадий злочевский
иран
россия
тегеран (город)
мид ирана
российский зерновой союз
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Иранская сторона стремится нарастить объемы импорта пшеницы из России до 10 миллионов тонн в год, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари."Сейчас, если мы внимательно посмотрим на статистику, то увидим весьма высокий показатель импорта зерна из РФ, и эта тенденция продолжается", - сказал Сафари.Он отметил, что ранее президенты Ирана и России договорились, что количество зерна, которое Иран будет импортировать из России, "будет очень велико". "И я думаю, что Иран сможет импортировать из России до 10 миллионов тонн пшеницы", - добавил замглавы МИД Ирана.Сафари также отметил, что взамен на импорт зерна Тегеран продолжит поставлять в РФ фисташки, фрукты овощи и другие продовольственные товары.В конце 2021 года глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, что Иран обогнал Египет и Турцию по закупкам российского зерна - на конец ноября предыдущего года, по данным главы союза, Иран закупил из РФ 5,66 миллиона тонн зерновых культур, в числе которых пшеница и кукуруза.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220727/iran-1805236629.html
https://ria.ru/20220726/aviatsiya-1805209757.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, аркадий злочевский, иран, россия, тегеран (город), мид ирана, российский зерновой союз
09:52 27.07.2022 (обновлено: 10:03 27.07.2022)
Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России
Иран хочет достичь объемов импорта пшеницы из России в десять миллионов тонн в год