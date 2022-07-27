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Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России - РИА Новости, 27.07.2022
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Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России
Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России - РИА Новости, 27.07.2022
Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России
Иранская сторона стремится нарастить объемы импорта пшеницы из России до 10 миллионов тонн в год, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:52
2022-07-27T10:03
экономика
аркадий злочевский
иран
россия
тегеран (город)
мид ирана
российский зерновой союз
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Иранская сторона стремится нарастить объемы импорта пшеницы из России до 10 миллионов тонн в год, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари."Сейчас, если мы внимательно посмотрим на статистику, то увидим весьма высокий показатель импорта зерна из РФ, и эта тенденция продолжается", - сказал Сафари.Он отметил, что ранее президенты Ирана и России договорились, что количество зерна, которое Иран будет импортировать из России, "будет очень велико". "И я думаю, что Иран сможет импортировать из России до 10 миллионов тонн пшеницы", - добавил замглавы МИД Ирана.Сафари также отметил, что взамен на импорт зерна Тегеран продолжит поставлять в РФ фисташки, фрукты овощи и другие продовольственные товары.В конце 2021 года глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, что Иран обогнал Египет и Турцию по закупкам российского зерна - на конец ноября предыдущего года, по данным главы союза, Иран закупил из РФ 5,66 миллиона тонн зерновых культур, в числе которых пшеница и кукуруза.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220727/iran-1805236629.html
https://ria.ru/20220726/aviatsiya-1805209757.html
иран
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экономика, аркадий злочевский, иран, россия, тегеран (город), мид ирана, российский зерновой союз
09:52 27.07.2022 (обновлено: 10:03 27.07.2022)
 
Иран хочет увеличить объемы импорта пшеницы из России

Иран хочет достичь объемов импорта пшеницы из России в десять миллионов тонн в год

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Иранская сторона стремится нарастить объемы импорта пшеницы из России до 10 миллионов тонн в год, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
"Сейчас, если мы внимательно посмотрим на статистику, то увидим весьма высокий показатель импорта зерна из РФ, и эта тенденция продолжается", - сказал Сафари.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:17
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры
Он отметил, что ранее президенты Ирана и России договорились, что количество зерна, которое Иран будет импортировать из России, "будет очень велико". "И я думаю, что Иран сможет импортировать из России до 10 миллионов тонн пшеницы", - добавил замглавы МИД Ирана.
Сафари также отметил, что взамен на импорт зерна Тегеран продолжит поставлять в РФ фисташки, фрукты овощи и другие продовольственные товары.
В конце 2021 года глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, что Иран обогнал Египет и Турцию по закупкам российского зерна - на конец ноября предыдущего года, по данным главы союза, Иран закупил из РФ 5,66 миллиона тонн зерновых культур, в числе которых пшеница и кукуруза.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаАркадий ЗлочевскийИранРоссияТегеран (город)МИД ИранаРоссийский зерновой союз
 
 
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