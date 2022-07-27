Рейтинг@Mail.ru
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/iran-1805236629.html
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры - РИА Новости, 27.07.2022
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры
Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:17
2022-07-27T10:03
экономика
россия
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg
ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.Он, в частности, отметил, что сейчас торговля между Ираном и Россией осуществлялся в национальной валюте. "В настоящее время мы импортируем большое количество российского зерна за нацвалюту, импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами", - отметил иранский дипломат."Мы также можем экспортировать наши товары (в РФ - ред.), например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры", - сказал Сафари.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220727/mir-1805235698.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_c0b40a3737e898d923839532f1e25317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран
09:17 27.07.2022 (обновлено: 10:03 27.07.2022)
 
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры

Замглавы МИД Ирана Сафари: Тегеран готов поставлять России строительные материалы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
Он, в частности, отметил, что сейчас торговля между Ираном и Россией осуществлялся в национальной валюте. "В настоящее время мы импортируем большое количество российского зерна за нацвалюту, импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами", - отметил иранский дипломат.
"Мы также можем экспортировать наши товары (в РФ - ред.), например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры", - сказал Сафари.
Читайте полный текст интервью >>
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:10Туризм
В Иране активируют платежную систему "Мир"
 
ЭкономикаРоссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала