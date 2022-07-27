https://ria.ru/20220727/iran-1805236629.html

Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры

Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры - РИА Новости, 27.07.2022

Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры

Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:17

2022-07-27T09:17

2022-07-27T10:03

экономика

россия

иран

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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.Он, в частности, отметил, что сейчас торговля между Ираном и Россией осуществлялся в национальной валюте. "В настоящее время мы импортируем большое количество российского зерна за нацвалюту, импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами", - отметил иранский дипломат."Мы также можем экспортировать наши товары (в РФ - ред.), например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры", - сказал Сафари.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220727/mir-1805235698.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, иран