https://ria.ru/20220727/iran-1805236629.html
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры - РИА Новости, 27.07.2022
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры
Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:17
2022-07-27T09:17
2022-07-27T10:03
экономика
россия
иран
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.Он, в частности, отметил, что сейчас торговля между Ираном и Россией осуществлялся в национальной валюте. "В настоящее время мы импортируем большое количество российского зерна за нацвалюту, импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами", - отметил иранский дипломат."Мы также можем экспортировать наши товары (в РФ - ред.), например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры", - сказал Сафари.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран
09:17 27.07.2022 (обновлено: 10:03 27.07.2022)
Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельхозкультуры
Замглавы МИД Ирана Сафари: Тегеран готов поставлять России строительные материалы