https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

"Русские тут нежелательны": В Европе предложили опустить "железный занавес"

"Русские тут нежелательны": В Европе предложили опустить "железный занавес" - РИА Новости, 27.07.2022

"Русские тут нежелательны": В Европе предложили опустить "железный занавес"

В ЕС все чаще призывают запретить россиянам выдачу шенгенских виз. В МИД допускают, что европейские политики могут перейти от угроз к действию. Однако даже с... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:00

2022-07-27T11:57

иван волынкин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

федор лукьянов

россия

финляндия

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

евросоюз

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Елена Попова. В ЕС все чаще призывают запретить россиянам выдачу шенгенских виз. В МИД допускают, что европейские политики могут перейти от угроз к действию. Однако даже с разрешением добраться до стран Евросоюза проблематично: цены подскочили втрое, а перелет порой занимает больше суток. Останутся ли российские путешественники без Лазурного Берега, средневековых замков и шопинга в Италии — разбиралось РИА Новости.Нежелательные гостиРоссиянам уже фактически нельзя въехать в Литву, Латвию, Польшу, Чехию и Эстонию. Визу оформляют только за редким исключением — например, если там живут близкие родственники.В МИД России полагают, что практику могут перенять и другие страны ЕС. "Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делается одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами, и воспринимаем их соответственно", — отметил директор консульского департамента ведомства Иван Волынкин.Действительно, европейские политики часто озвучивают такие предложения. В понедельник, например, с инициативой выступили крупнейшие парламентские партии Финляндии — Социал-демократическая партия, Коалиционная, "Центристы" и "Истинные финны". Депутаты считают, что запрет на визы для россиян станет четким посланием по поводу отношения к событиям на Украине. Но к столь радикальным мерам в правительстве пока не готовы."Визовый вопрос следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского договора. Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям", — заявила и. о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен. Возможно, финны все же решатся на запрет, но позже.К примеру, госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Бельгии Самми Махди еще в конце февраля сообщил: "В настоящий момент россияне нежелательны в стране". Однако визовые центры перестали выдавать краткосрочные разрешения только с 1 июля.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле выступают за сохранение взаимных поездок россиян и европейцев, в противном случае последуют "ответные вариации со стороны Москвы".Изоляция отменяетсяНесмотря на ухудшающиеся отношения между Россией и Западом, россияне все еще могут получить визу в большинство европейских стран: Германию, Венгрию, Австрию, Финляндию, Швецию и даже наиболее враждебно настроенную Великобританию. Правда, добраться до пункта назначения нелегко.Самые дешевые билеты на самолет из Москвы в Берлин и обратно стоят 60 тысяч рублей, на пути две пересадки, а дорога в одну сторону занимает больше суток. Долететь до Стокгольма еще дороже — сто тысяч. И почти двое суток в дороге.Тем не менее в визовых центрах ажиотаж. В итальянский — запись забронирована до осени, нет свободных слотов на подачу документов в центры Испании и Франции."Люди опасаются, что, как и в случае с визами США, "шенген" в России станет недоступен и за разрешением придется ехать в другие страны. Поэтому многие стремятся запастись визой. Даже не для конкретного путшествия — его могут вообще не планировать. А просто, чтобы была", — пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Повода для паники нет, продолжил Волынкин: "Даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на выстраивание визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами".Вместе с этим российские дипломаты ведут переговоры с еще 18 странами об упрощении визового режима. В их числе государства Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзия, Китай и Гонконг.Так, по словам Волынкина, Москва и Куала-Лумпур готовят соглашение о взаимной отмене визовых требований. "С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной", — рассказал дипломат.А дома лучшеВыдача виз тем или иным гражданам — суверенное право любого государства, напоминает политолог Федор Лукьянов. Однако он сомневается, что запрет введут на уровне всего Евросоюза. А вот в отдельных странах — вполне."Республики Прибалтики уже запретили въезд. Финляндия пока решение не приняла, но в парламенте есть консенсус, что сейчас неуместно пускать к себе российских туристов. Вполне возможно, каждая страна будет действовать в этом вопросе самостоятельно", — считает эксперт.Многие европейские курорты недоступны для российских путешественников, и в первую очередь это связано со сложностями логистических маршрутов. "У многих есть собственность за рубежом, — говорит профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. — Люди добираются через Турцию, Румынию или Сербию".При этом наличие визы, даже многократной, не дает стопроцентной гарантии: окончательное решение всегда принимает пограничник. Это правило касается в том числе и безвизовых государств. Поэтому если ЕС введет санкции против россиян, то в Шенгенскую зону могут не пустить даже при наличии документа на въезд.Турция, ОАЭ, Израиль, Тунис и Марокко — те страны, куда сегодня можно следовать беспрепятственно, продолжает специалист. Но цены зашкаливают. Недельный отпуск в Тель-Авиве на двоих обойдется минимум в 180 тысяч рублей за трехзвездочный отель. Заметно подорожали путешествия в турецкую Анталью — с начала лета в среднем на 50 тысяч. "Сегодня россиянам проще всего отдохнуть на своей территории", — заключает Дехтярь.Впрочем, люди все равно будут летать туда, куда возможно, отмечает Лукьянов. Не стоит забывать, что мир — большой. Воздушное пространство со многими странами закрыто, зато доступны восточное и южное направления.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

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