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Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.06.2022
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Туризм
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Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам
Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.06.2022
Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам
Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам с 1 июля, сообщает TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:01
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туризм
туризм
бельгия
россия
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евросоюз
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам с 1 июля, сообщает TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве.Согласно информации, прекращается прием документов от граждан РФ на все категории виз. Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются – до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений.В посольстве Бельгии в Москве РИА Новости подтвердили эту информацию.Страна только недавно снова начала выдавать туристические визы российским путешественникам. Кроме того, в мае местные власти отменили ковидные ограничения на въезд – при пересечении границы больше не требуется наличие справки о вакцинации, перенесенном коронавирусе или результаты ПЦР-тестов.За последние месяцы несколько стран ЕС также приостановили рассмотрение документов на турвизы от граждан России. В их числе Латвия, Литва, Эстония, Дания, Чехия, Польша.
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туризм, бельгия, россия, москва, евросоюз, новости - туризм, туристы, визы
16:01 29.06.2022
 
Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам

Бельгия приостанавливает выдачу краткосрочных виз россиянам с 1 июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип ЕС на улице Брюсселя
Логотип ЕС на улице Брюсселя - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам с 1 июля, сообщает TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве.
Согласно информации, прекращается прием документов от граждан РФ на все категории виз. Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются – до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений.
В посольстве Бельгии в Москве РИА Новости подтвердили эту информацию.
Страна только недавно снова начала выдавать туристические визы российским путешественникам. Кроме того, в мае местные власти отменили ковидные ограничения на въезд – при пересечении границы больше не требуется наличие справки о вакцинации, перенесенном коронавирусе или результаты ПЦР-тестов.
За последние месяцы несколько стран ЕС также приостановили рассмотрение документов на турвизы от граждан России. В их числе Латвия, Литва, Эстония, Дания, Чехия, Польша.
Визовый центр Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 06:25Туризм
Греция перестала принимать документы на визы у россиян
 
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