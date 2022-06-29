https://ria.ru/20220629/belgiya-1799020861.html

Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам

Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.06.2022

Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам

Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам с 1 июля, сообщает TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:01

2022-06-29T16:01

2022-06-29T16:01

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам с 1 июля, сообщает TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве.Согласно информации, прекращается прием документов от граждан РФ на все категории виз. Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются – до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений.В посольстве Бельгии в Москве РИА Новости подтвердили эту информацию.Страна только недавно снова начала выдавать туристические визы российским путешественникам. Кроме того, в мае местные власти отменили ковидные ограничения на въезд – при пересечении границы больше не требуется наличие справки о вакцинации, перенесенном коронавирусе или результаты ПЦР-тестов.За последние месяцы несколько стран ЕС также приостановили рассмотрение документов на турвизы от граждан России. В их числе Латвия, Литва, Эстония, Дания, Чехия, Польша.

https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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