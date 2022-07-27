https://ria.ru/20220727/dzhonson-1805232626.html

Джонсону прочат пост генсека НАТО, пишут СМИ

Джонсону прочат пост генсека НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2022

Джонсону прочат пост генсека НАТО, пишут СМИ

Подавший в отставку с поста премьера Великобритании Борис Джонсон в следующем году может побороться за должность генерального секретаря Североатлантического... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:47

2022-07-27T08:47

2022-07-27T11:48

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подавший в отставку с поста премьера Великобритании Борис Джонсон в следующем году может побороться за должность генерального секретаря Североатлантического альянса, пишет The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента королевства.Как отмечает газета, из-за спецоперации на Украине он оказался в "активе" антироссийской политической и экономической кампании Запада. К тому же, по мнению бывшего министра по вопросу выхода Британии из Евросоюза Дэвида Джонса, именно Борис Джонсон повлиял на решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в НАТО."Если Борис Джонсон действительно собирается это сделать, конечно, я бы поддержал его", — заявил, в свою очередь, Ричард Дракс, член парламента от консерваторов.Авторы статьи подчеркнули, что политическую поддержку Джонсону в случае выдвижения на пост генсека окажет киевский режим. "Если бы Джонсон подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, он мог бы рассчитывать на рекомендацию президента Зеленского", — подтвердил Марк Франсуа, член парламентского комитета по обороне.При этом другие британские политики предупредили, что кандидатуру бывшего лидера тори на пост руководителя НАТО будут оспаривать не только из-за сомнительной репутации, но и по политическим мотивам. "Реальность такова, что генеральные секретари НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО?" — заявил неназванный источник The Telegraph в парламенте.Лорд Даннатт, бывший глава британской армии, отметил, что не может поддержать экс-премьера на фоне множества скандалов, в которых тот замешан. Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании: за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220726/dzhonson-1805125060.html

https://ria.ru/20220725/vizit-1804691283.html

https://ria.ru/20220723/dzhonson-1804540782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, борис джонсон, великобритания, украина, швеция, евросоюз, нато