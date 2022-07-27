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В подмосковном Видном трое детей пострадали в детском саду
В подмосковном Видном трое детей пострадали в детском саду - РИА Новости, 27.07.2022
В подмосковном Видном трое детей пострадали в детском саду
Трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительной информации, штукатурки, один ребенок отправлен на рентген, рассказал... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:41
2022-07-27T15:41
2022-07-27T16:10
происшествия
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видное
дети
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительной информации, штукатурки, один ребенок отправлен на рентген, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, обрушилась штукатурка в детском саду. Один ребенок с ушибом голени отправлен с родителями делать рентген", - сказал собеседник агентства.По его словам, двое остальных детей после осмотра медиками отпущены домой с родителями. Обстоятельства происшествия выясняются.Заместитель главы округа Видное в Подмосковье Татьяна Квасникова выехала в детский сад, где штукатурка обвалилась на детей, также на место выехали службы, сообщили РИА Новости в мэрии."Курирующий заместитель главы округа (отвечающая за образование Татьяна Квасникова - ред.) выехала на место, и службы (выехали - ред.)", - сказали в администрации.
https://ria.ru/20220722/operatsiya-1804320451.html
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), видное, дети
15:41 27.07.2022 (обновлено: 16:10 27.07.2022)
В подмосковном Видном трое детей пострадали в детском саду
В подмосковном Видном трое детей пострадали в детском саду из-за обрушения штукатурки
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительной информации, штукатурки, один ребенок отправлен на рентген, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, обрушилась штукатурка в детском саду. Один ребенок с ушибом голени отправлен с родителями делать рентген", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двое остальных детей после осмотра медиками отпущены домой с родителями. Обстоятельства происшествия выясняются.
Заместитель главы округа Видное
в Подмосковье
Татьяна Квасникова выехала в детский сад, где штукатурка обвалилась на детей, также на место выехали службы, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Курирующий заместитель главы округа (отвечающая за образование Татьяна Квасникова - ред.) выехала на место, и службы (выехали - ред.)", - сказали в администрации.