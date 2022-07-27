https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html

В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова

В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова - РИА Новости, 27.07.2022

В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова

Концерт в Хельсинки российского рок-певца Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер", отменили из-за его выступлений в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:14

2022-07-27T10:14

2022-07-27T10:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июл - РИА Новости. Концерт в Хельсинки российского рок-певца Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер", отменили из-за его выступлений в Крыму и общей позиции, сообщает финская газета Ilta-Lehti.Концерт был запланирован на 11 сентября в столичном Kulttuuritalo, организатором выступала компания Vaanoco Oy, импортер минеральной воды, билеты продавались крупнейшим финским агрегатором Ticketmaster Suomi Oy.Она сообщила, что мероприятие запланировали до пандемии и спецоперации на Украине. По ее словам, о "прокремлевской позиции" артиста организаторы узнали недавно. Как отмечает финское издание, Бутусов неоднократно выступал в Крыму в 2017 и 2021 годах и был включен в базу данных проекта "Миротворец" как нежелательное лицо. Продажа билетов остановлена, их можно вернуть, добавила Рются.Площадка Kulttuuritalo не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией: в мае там должна была выступать российская певица Валерия, ее концерт также отменили, указывает газета.Ранее стало известно, что группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию.

https://ria.ru/20220725/turetskiy-1804718675.html

https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805141319.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий бутусов, шоу-бизнес, новости культуры, валерия (алла перфилова)