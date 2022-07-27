https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html
В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова
В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова - РИА Новости, 27.07.2022
В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова
Концерт в Хельсинки российского рок-певца Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер", отменили из-за его выступлений в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:14
2022-07-27T10:14
2022-07-27T10:14
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июл - РИА Новости. Концерт в Хельсинки российского рок-певца Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер", отменили из-за его выступлений в Крыму и общей позиции, сообщает финская газета Ilta-Lehti.Концерт был запланирован на 11 сентября в столичном Kulttuuritalo, организатором выступала компания Vaanoco Oy, импортер минеральной воды, билеты продавались крупнейшим финским агрегатором Ticketmaster Suomi Oy.Она сообщила, что мероприятие запланировали до пандемии и спецоперации на Украине. По ее словам, о "прокремлевской позиции" артиста организаторы узнали недавно. Как отмечает финское издание, Бутусов неоднократно выступал в Крыму в 2017 и 2021 годах и был включен в базу данных проекта "Миротворец" как нежелательное лицо. Продажа билетов остановлена, их можно вернуть, добавила Рются.Площадка Kulttuuritalo не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией: в мае там должна была выступать российская певица Валерия, ее концерт также отменили, указывает газета.Ранее стало известно, что группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию.
https://ria.ru/20220725/turetskiy-1804718675.html
https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805141319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юрий бутусов, шоу-бизнес, новости культуры, валерия (алла перфилова)
В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова
В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова из-за его выступлений в Крыму
ХЕЛЬСИНКИ, 27 июл - РИА Новости. Концерт в Хельсинки российского рок-певца Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер", отменили из-за его выступлений в Крыму и общей позиции, сообщает финская газета Ilta-Lehti.
Концерт был запланирован на 11 сентября в столичном Kulttuuritalo, организатором выступала компания Vaanoco Oy, импортер минеральной воды, билеты продавались крупнейшим финским агрегатором Ticketmaster Suomi Oy.
"Сентябрьский концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях", – отметила изданию Пяйви Рются, представитель компании Logomo, отвечающей за организацию концертов в Kulttuuritalo.
Она сообщила, что мероприятие запланировали до пандемии и спецоперации на Украине. По ее словам, о "прокремлевской позиции" артиста организаторы узнали недавно. Как отмечает финское издание, Бутусов неоднократно выступал в Крыму в 2017 и 2021 годах и был включен в базу данных проекта "Миротворец" как нежелательное лицо. Продажа билетов остановлена, их можно вернуть, добавила Рются.
Площадка Kulttuuritalo не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией: в мае там должна была выступать российская певица Валерия, ее концерт также отменили, указывает газета.
Ранее стало известно, что группе "Руки вверх" запретили
въезд в Эстонию.