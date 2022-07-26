https://ria.ru/20220726/estoniya-1805194974.html
В группе "Руки вверх" не поняли, почему им запретили выступать в Эстонии
В группе "Руки вверх" не поняли, почему им запретили выступать в Эстонии - РИА Новости, 26.07.2022
В группе "Руки вверх" не поняли, почему им запретили выступать в Эстонии
В группе "Руки вверх" не понимают, по какой причине им запретили въезд в Эстонию, туров туда в ближайший год не планировалось, сообщил РИА Новости концертный... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:55
2022-07-26T20:55
2022-07-26T21:54
шоубиз
урмас рейнсалу
владимир путин
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эстония
россия
ольга любимова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В группе "Руки вверх" не понимают, по какой причине им запретили въезд в Эстонию, туров туда в ближайший год не планировалось, сообщил РИА Новости концертный директор группы Роберт Погосян.Ранее МИД Эстонии проинформировал, что запретил коллективу на пять лет въезд в страну. Как отметил глава ведомства Урмас Рейнсалу, действия России на Украине "совершенно неприемлемы, и запрет на въезд в Эстонию артистов из России является правильным"."У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа "Руки вверх" сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар", — сказал собеседник агентства.Как отметил Погосян, в 2018 году группа давала в Эстонии концерт. "Мы там собрали около восьми тысяч человек, был полный солд-аут", — добавил он.По словам директора, в ближайшее время группа не собиралась посещать с туром Эстонию и вообще какую-либо другую страну. "У нас сейчас тур по России продолжается, и в ближайший год будут туры только по России, у нас все расписано. Я понимаю, если бы мы подали в Эстонию заявку — что хотим поехать, арендовать площадку. Но ничего подобного не было", — подчеркнул он.Санкции Запада против России из-за Украины коснулись не только экономики, но и российских деятелей культуры, музыкантов, обучавшихся за рубежом студентов, спортсменов. С рядом российских культурных деятелей расторгли контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из программ сочинения русских композиторов. Президент России Владимир Путин отмечал, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Министр культуры России Ольга Любимова указывала, что санкции, вызванные событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".
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урмас рейнсалу, владимир путин, украина, эстония, россия, ольга любимова
20:55 26.07.2022 (обновлено: 21:54 26.07.2022)
В группе "Руки вверх" не поняли, почему им запретили выступать в Эстонии
Директор "Руки вверх" Погосян: коллектив не понял, почему им запретили въезд в Эстонию
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В группе "Руки вверх" не понимают, по какой причине им запретили въезд в Эстонию, туров туда в ближайший год не планировалось, сообщил РИА Новости концертный директор группы Роберт Погосян.
Ранее МИД Эстонии
проинформировал, что запретил коллективу на пять лет въезд в страну. Как отметил глава ведомства Урмас Рейнсалу
, действия России
на Украине
"совершенно неприемлемы, и запрет на въезд в Эстонию артистов из России является правильным".
"У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа "Руки вверх" сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар", — сказал собеседник агентства.
Как отметил Погосян, в 2018 году группа давала в Эстонии концерт. "Мы там собрали около восьми тысяч человек, был полный солд-аут", — добавил он.
По словам директора, в ближайшее время группа не собиралась посещать с туром Эстонию и вообще какую-либо другую страну. "У нас сейчас тур по России продолжается, и в ближайший год будут туры только по России, у нас все расписано. Я понимаю, если бы мы подали в Эстонию заявку — что хотим поехать, арендовать площадку. Но ничего подобного не было", — подчеркнул он.
Санкции Запада против России из-за Украины коснулись не только экономики, но и российских деятелей культуры, музыкантов, обучавшихся за рубежом студентов, спортсменов. С рядом российских культурных деятелей расторгли контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из программ сочинения русских композиторов. Президент России Владимир Путин
отмечал, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Министр культуры России Ольга Любимова
указывала, что санкции, вызванные событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".