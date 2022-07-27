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Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену - РИА Новости, 27.07.2022
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Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену
Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену - РИА Новости, 27.07.2022
Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену
Жена Виктора Бута Алла заявила РИА Новости, что ни Виктор Бут, ни она сама ничего не знают о переговорах России и США об обмене Бута на американцев, находящихся РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:52
2022-07-27T23:53
в мире
сша
россия
дело пола уилана
пол уилан
виктор бут
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энтони блинкен
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жена Виктора Бута Алла заявила РИА Новости, что ни Виктор Бут, ни она сама ничего не знают о переговорах России и США об обмене Бута на американцев, находящихся в российских тюрьмах.Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех."Мы говорили только о его здоровье и о здоровье наших матерей. Мама Виктора болеет, моя мама сейчас находится в критическом состоянии, и говорили мы только об этом, это сейчас для нас главная тема", - сказала жена Бута.
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в мире, сша, россия, дело пола уилана, пол уилан, виктор бут, джо байден, энтони блинкен, cnn (телеканал)
23:52 27.07.2022 (обновлено: 23:53 27.07.2022)
 
Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену

Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах России и США по его обмену

© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Алла Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жена Виктора Бута Алла заявила РИА Новости, что ни Виктор Бут, ни она сама ничего не знают о переговорах России и США об обмене Бута на американцев, находящихся в российских тюрьмах.
"Мы вчера разговаривали по телефону. Виктор ничего не знает о переговорах России и США о его обмене. Мы, конечно, предполагаем, что такие переговоры могут идти, но об этом не говорим, потому что никакой информации ни у него, ни у меня нет", - сказала Бут, добавив, что она сама узнала об американском предложении по обмену заключенными, в котором, предположительно, может фигурировать ее муж, только что из российских СМИ.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.
"Мы говорили только о его здоровье и о здоровье наших матерей. Мама Виктора болеет, моя мама сейчас находится в критическом состоянии, и говорили мы только об этом, это сейчас для нас главная тема", - сказала жена Бута.
Арест Виктора Бута - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 22:59
Адвокат не смог прокомментировать сообщения о возможном обмене Бута
 
В миреСШАРоссияДело Пола УиланаПол УиланВиктор БутДжо БайденЭнтони БлинкенCNN (телеканал)
 
 
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