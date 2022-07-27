https://ria.ru/20220727/but-1805465082.html

Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену

Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену - РИА Новости, 27.07.2022

Жена Бута заявила, что Виктор ничего не знает о переговорах по его обмену

Жена Виктора Бута Алла заявила РИА Новости, что ни Виктор Бут, ни она сама ничего не знают о переговорах России и США об обмене Бута на американцев, находящихся РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:52

2022-07-27T23:52

2022-07-27T23:53

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россия

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пол уилан

виктор бут

джо байден

энтони блинкен

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жена Виктора Бута Алла заявила РИА Новости, что ни Виктор Бут, ни она сама ничего не знают о переговорах России и США об обмене Бута на американцев, находящихся в российских тюрьмах.Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех."Мы говорили только о его здоровье и о здоровье наших матерей. Мама Виктора болеет, моя мама сейчас находится в критическом состоянии, и говорили мы только об этом, это сейчас для нас главная тема", - сказала жена Бута.

https://ria.ru/20220727/but-1805460595.html

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в мире, сша, россия, дело пола уилана, пол уилан, виктор бут, джо байден, энтони блинкен, cnn (телеканал)