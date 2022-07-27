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Адвокат не смог прокомментировать сообщения о возможном обмене Бута
Адвокат не смог прокомментировать сообщения о возможном обмене Бута - РИА Новости, 27.07.2022
Адвокат не смог прокомментировать сообщения о возможном обмене Бута
Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута сказал РИА Новости, что не может прокомментировать сообщения о его возможном освобождении из тюрьмы в США для... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:59
2022-07-27T22:59
2022-07-27T22:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута сказал РИА Новости, что не может прокомментировать сообщения о его возможном освобождении из тюрьмы в США для обмена на арестованных в России американцев, но оговорился, что "это может вскоре измениться".Телеканал CNN сообщил, что власти США предлагают России обмен Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что предложение, касающееся заключенных, было сделано, но отказался раскрыть его содержание. Он собирается на днях обсудить эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым они не общались с начала боевых действий на Украине.
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, энтони блинкен, россия, сша, украина, виктор бут, сергей лавров
Адвокат не смог прокомментировать сообщения о возможном обмене Бута
Адвокат осужденного в США Бута не смог прокомментировать сообщения о его возможном обмене