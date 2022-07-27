Пушилин посетил Брестскую крепость

"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества Штурм Брестской крепости, начавшийся в ночь на 22 июня 1941 года, стал символом стойкости и мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли контратаковать и почти месяц удерживали оборону, не подпуская врага.