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Пушилин посетил Брестскую крепость - РИА Новости, 27.07.2022
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Пушилин посетил Брестскую крепость
Пушилин посетил Брестскую крепость - РИА Новости, 27.07.2022
Пушилин посетил Брестскую крепость
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:19
2022-07-27T17:19
в мире
донецкая народная республика
россия
борис грызлов
андрей турчак
денис пушилин
белоруссия
брест
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость"."Совместно с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также с членами делегации ДНР возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/krepost-1797414934.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, борис грызлов, андрей турчак, денис пушилин, белоруссия, брест, великая отечественная война (1941-1945)
17:19 27.07.2022
 
Пушилин посетил Брестскую крепость

Пушилин вместе с Турчаком, Грызловым и делегацией ДНР посетил Брестскую крепость

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкХолмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Холмские ворота мемориального комплекса Брестская крепость-герой - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость".
"Совместно с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также с членами делегации ДНР возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Я умираю, но не сдаюсь! - Брестская крепость как символ мужества - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 19:52
"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества Штурм Брестской крепости, начавшийся в ночь на 22 июня 1941 года, стал символом стойкости и мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли контратаковать и почти месяц удерживали оборону, не подпуская врага.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияБорис ГрызловАндрей ТурчакДенис ПушилинБелоруссияБрестВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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