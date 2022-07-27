Пушилин посетил Брестскую крепость
Пушилин вместе с Турчаком, Грызловым и делегацией ДНР посетил Брестскую крепость
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкХолмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость".
"Совместно с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также с членами делегации ДНР возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
22 июня, 19:52"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества Штурм Брестской крепости, начавшийся в ночь на 22 июня 1941 года, стал символом стойкости и мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли контратаковать и почти месяц удерживали оборону, не подпуская врага.