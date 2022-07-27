https://ria.ru/20220727/bayden-1805420390.html

Байден заявил, что прекрасно себя чувствует после COVID-19

Байден заявил, что прекрасно себя чувствует после COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022

Байден заявил, что прекрасно себя чувствует после COVID-19

Президент США Джо Байден после пяти дней жесткого карантина, вызванного коронавирусом, появился перед журналистами, он рассказал журналистам о своем... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:54

2022-07-27T18:54

2022-07-27T19:03

коронавирус covid-19

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден после пяти дней жесткого карантина, вызванного коронавирусом, появился перед журналистами, он рассказал журналистам о своем выздоровлении."Я сдал отрицательный тест", - сказал Байден в своем первом выступлении на публике после пятидневного карантина. Он вышел к подиуму в черной защитной маске, но снял ее у микрофона. На церемонии в Розовом саду Белого дома по случаю выздоровления Байдена собрались несколько десятков человек, и среди тех, кто слушает обращение президента, практически ни у кого нет защитной маски."Должен сказать, что мое восстановление прошло быстро, и я чувствую себя прекрасно", - добавил президент США. Байден поблагодарил публику и врачей, которые вели его лечение. Глава государства подчеркнул, что благодаря сделанным ранее прививкам от коронавируса его симптомы были не столь значительны. Байден добавил, что его самочувствие позволяло ему "без передышки" работать на протяжении всех прошедших дней, при этом находясь на самоизоляции.В среду утром лечащий врач Байдена сообщил, что президент сдал два отрицательных теста на коронавирус и может завершить жесткий карантин, который продолжался пять дней после первого положительного теста президента на COVID-19 на прошлой неделе.Вскоре после объявления о выздоровлении 79-летнего президента пресс-служба Белого дома объявила, что он выступит в саду своей резиденции, чтобы рассказать о ходе своей болезни и поблагодарить тех, кто помогал ему в эти дни.Администрация - и сам Байден - на протяжении всего карантина и лечения президента препаратом Paxlovid заявляла о том, что вакцинация и своевременная ревакцинация помогли пожилому президенту так легко справиться с болезнью.

https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html

https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, в мире, сша, джо байден