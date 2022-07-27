https://ria.ru/20220727/bayden-1805387078.html

Байден выздоровел от COVID-19

Байден выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022

Байден выздоровел от COVID-19

Президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, Белый дом распространил заявление лечащего врача президента. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:07

2022-07-27T17:07

2022-07-27T17:24

коронавирус covid-19

в мире

здоровье - общество

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, Белый дом распространил заявление лечащего врача президента."Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден) получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", – говорится в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора. По решению врача с учетом отрицательного теста на вирус, президент "прекращает меры строгой изоляции", однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.О'Коннор сообщил, что Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптомы заболевания "практически полностью прошли". С учетом потенциальной вероятности нового заражения, сообщил врач, тестирование президента на коронавирус будет проводиться чаще.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, сша, джо байден