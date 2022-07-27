https://ria.ru/20220727/bayden-1805387078.html
Байден выздоровел от COVID-19
Байден выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022
Байден выздоровел от COVID-19
Президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, Белый дом распространил заявление лечащего врача президента. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:07
2022-07-27T17:07
2022-07-27T17:24
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, Белый дом распространил заявление лечащего врача президента."Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден) получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", – говорится в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора. По решению врача с учетом отрицательного теста на вирус, президент "прекращает меры строгой изоляции", однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.О'Коннор сообщил, что Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптомы заболевания "практически полностью прошли". С учетом потенциальной вероятности нового заражения, сообщил врач, тестирование президента на коронавирус будет проводиться чаще.
https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, сша, джо байден
17:07 27.07.2022 (обновлено: 17:24 27.07.2022)
Байден выздоровел от COVID-19
Президент США Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, Белый дом распространил заявление лечащего врача президента.
"Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден) получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", – говорится в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора. По решению врача с учетом отрицательного теста на вирус, президент "прекращает меры строгой изоляции", однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.
О'Коннор сообщил, что Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптомы заболевания "практически полностью прошли". С учетом потенциальной вероятности нового заражения, сообщил врач, тестирование президента на коронавирус будет проводиться чаще.