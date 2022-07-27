Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка
Певица Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка с мужем Станиславом Юркиным
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Анна Асти призналась, что вместе с мужем, бизнесменом Станиславом Юркиным планировала ребенка, но затем ситуация изменилась.
"Мы планировали ребенка, но потом случились перемены в нашей жизни. Мы с супругом все обсудили и решили, что попробуем немного попозже. Пока что нужно выстроить мою карьеру: во мне столько ресурса, что просто необходимо его реализовать", – заявила Анна.
Она отметила, что на момент рождения ребенка захочет полностью посвятить себя материнству, передает портал Teleprogramma.pro.
"Если бы ребенок появился сейчас, то я бы чувствовала, что не успела реализовать свой творческий потенциал. Когда это произойдет, то на какой-то период я хочу полностью посвятить себя материнству. И не переживать в этот момент: все ли я успела или нет", – заключила звезда.
Анна после выхода из группы Artik & Asti занимается сольной карьерой. Ее бывший партнер Артем Умрихин пригласил в коллектив новую исполнительницу Севиль Велиеву. Недавно их новый клип похвалили в социальных сетях.