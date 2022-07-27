Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка

"Если бы ребенок появился сейчас, то я бы чувствовала, что не успела реализовать свой творческий потенциал. Когда это произойдет, то на какой-то период я хочу полностью посвятить себя материнству. И не переживать в этот момент: все ли я успела или нет", – заключила звезда.