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Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка - РИА Новости, 27.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220727/asti-1805278055.html
Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка
Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка - РИА Новости, 27.07.2022
Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка
Анна Асти призналась, что вместе с мужем, бизнесменом Станиславом Юркиным планировала ребенка, но затем ситуация изменилась. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:05
2022-07-27T13:05
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Анна Асти призналась, что вместе с мужем, бизнесменом Станиславом Юркиным планировала ребенка, но затем ситуация изменилась.Она отметила, что на момент рождения ребенка захочет полностью посвятить себя материнству, передает портал Teleprogramma.pro.Анна после выхода из группы Artik &amp; Asti занимается сольной карьерой. Ее бывший партнер Артем Умрихин пригласил в коллектив новую исполнительницу Севиль Велиеву. Недавно их новый клип похвалили в социальных сетях.
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знаменитости, шоу-бизнес
13:05 27.07.2022
 
Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка

Певица Анна Асти рассказала о планах на рождение ребенка с мужем Станиславом Юркиным

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Анна Асти призналась, что вместе с мужем, бизнесменом Станиславом Юркиным планировала ребенка, но затем ситуация изменилась.

"Мы планировали ребенка, но потом случились перемены в нашей жизни. Мы с супругом все обсудили и решили, что попробуем немного попозже. Пока что нужно выстроить мою карьеру: во мне столько ресурса, что просто необходимо его реализовать", – заявила Анна.

Она отметила, что на момент рождения ребенка захочет полностью посвятить себя материнству, передает портал Teleprogramma.pro.

"Если бы ребенок появился сейчас, то я бы чувствовала, что не успела реализовать свой творческий потенциал. Когда это произойдет, то на какой-то период я хочу полностью посвятить себя материнству. И не переживать в этот момент: все ли я успела или нет", – заключила звезда.

Анна после выхода из группы Artik & Asti занимается сольной карьерой. Ее бывший партнер Артем Умрихин пригласил в коллектив новую исполнительницу Севиль Велиеву. Недавно их новый клип похвалили в социальных сетях.
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 14:56Шоубиз
Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику
 
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