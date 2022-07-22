https://ria.ru/20220722/artikasti-1804312002.html

"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti

"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti - РИА Новости, 22.07.2022

"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti

Пользователи социальных сетей похвалили новый клип группы Artik & Asti под названием "CO2". Композиция была создана при участии DJ Smash. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:45

2022-07-22T16:45

2022-07-22T16:45

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователи социальных сетей похвалили новый клип группы Artik & Asti под названием "CO2". Композиция была создана при участии DJ Smash.Клип сделан в неоновых цветах: под динамичную музыку новая солистка Севиль Велиева сидит в машине вместе с DJ Smash и танцует в клубе. В комментариях отметили эстетику и динамику видео.Не обошлось без сравнений двух солисток: Севиль и Анны Дзюбы.Более десяти лет Артем Умрихин выступал с Анной. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался.

https://ria.ru/20220624/asti-1797859419.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, artik & asti , шоу-бизнес