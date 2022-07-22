"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti
Пользователи похвалили новый клип Artik & Asti и DJ Smash под названием "CO2"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Артем Умрихин (Artik) с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователи социальных сетей похвалили новый клип группы Artik & Asti под названием "CO2". Композиция была создана при участии DJ Smash.
Клип сделан в неоновых цветах: под динамичную музыку новая солистка Севиль Велиева сидит в машине вместе с DJ Smash и танцует в клубе. В комментариях отметили эстетику и динамику видео.
"Клип хочется пересматривать и пересматривать", "Красиво, сочно, стильно, танцевально, энергично", "Это точно трек этого лета", "Клип – бомба, совершенно новый уровень", – заявили подписчики.
Не обошлось без сравнений двух солисток: Севиль и Анны Дзюбы.
"Севиль невероятная красотка, так радует натуральность", "Поздравляю Севиль с первой песней, которая не является старым наследием группы", "Севиль для меня – открытие года", – добавили пользователи.
Более десяти лет Артем Умрихин выступал с Анной. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался.