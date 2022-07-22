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"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti - РИА Новости, 22.07.2022
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Шоубиз
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"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti
"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti - РИА Новости, 22.07.2022
"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti
Пользователи социальных сетей похвалили новый клип группы Artik & Asti под названием "CO2". Композиция была создана при участии DJ Smash. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:45
2022-07-22T16:45
шоубиз
знаменитости
artik & asti
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователи социальных сетей похвалили новый клип группы Artik &amp; Asti под названием "CO2". Композиция была создана при участии DJ Smash.Клип сделан в неоновых цветах: под динамичную музыку новая солистка Севиль Велиева сидит в машине вместе с DJ Smash и танцует в клубе. В комментариях отметили эстетику и динамику видео.Не обошлось без сравнений двух солисток: Севиль и Анны Дзюбы.Более десяти лет Артем Умрихин выступал с Анной. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался.
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знаменитости, artik & asti , шоу-бизнес
16:45 22.07.2022
 
"Трек этого лета": пользователи похвалили новый клип Artik & Asti

Пользователи похвалили новый клип Artik & Asti и DJ Smash под названием "CO2"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Артем Умрихин (Artik) с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой
 Артем Умрихин (Artik) с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователи социальных сетей похвалили новый клип группы Artik & Asti под названием "CO2". Композиция была создана при участии DJ Smash.
Клип сделан в неоновых цветах: под динамичную музыку новая солистка Севиль Велиева сидит в машине вместе с DJ Smash и танцует в клубе. В комментариях отметили эстетику и динамику видео.

"Клип хочется пересматривать и пересматривать", "Красиво, сочно, стильно, танцевально, энергично", "Это точно трек этого лета", "Клип – бомба, совершенно новый уровень", – заявили подписчики.

Не обошлось без сравнений двух солисток: Севиль и Анны Дзюбы.

"Севиль невероятная красотка, так радует натуральность", "Поздравляю Севиль с первой песней, которая не является старым наследием группы", "Севиль для меня – открытие года", – добавили пользователи.

Более десяти лет Артем Умрихин выступал с Анной. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался.
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