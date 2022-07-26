https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

Запад готовит мир к голоду без украинского зерна. Мир ждет зерно российское

Запад готовит мир к голоду без украинского зерна. Мир ждет зерно российское - РИА Новости, 26.07.2022

Запад готовит мир к голоду без украинского зерна. Мир ждет зерно российское

Одной из главных и наиболее горячих тем в глобальном медиамейнстриме последнее время является продовольственный кризис, который своими действиями на Украине... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:00

2022-07-26T21:04

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Одной из главных и наиболее горячих тем в глобальном медиамейнстриме последнее время является продовольственный кризис, который своими действиями на Украине якобы "разгоняет" Россия, обрекая тем самым значительную часть мира на голод и смерть.В выражениях не стесняется никто — ни западные дипломаты, ни прозападные СМИ (об украинской стороне и говорить не стоит). "Россия превращает продовольствие в оружие и угрожает миру голодом, чтобы добиться отмены санкций" — подобные тезисы в последние пару месяцев звучат буквально из каждого утюга.Как, по мнению Запада, Россия это делает? Блокирует экспорт украинского зерна, не давая судам выйти из черноморских портов, а также ворует его (для последующей перепродажи), сжигает (вероятно, "чтобы не досталось врагу"), взрывает элеваторы, уничтожает запасы и разрушает транспортную инфраструктуру.Все это, как в один голос твердят западные СМИ и политики, ведет к катастрофическим последствиям для населения Земли, усугубляя и без того не лучшее положение мировой продовольственной безопасности.На первый взгляд, звучит логично, ведь подкрепляется это все доводом, что Украина — один из крупнейших поставщиков зерна в мире. Практически в любой статье западных СМИ, разгоняющих панику, можно увидеть формулировки в духе: "Россия и Украина совместно обеспечивают порядка 30 процентов поставок пшеницы на мировой рынок".Безусловно, это является правдой. Но убери из этого предложения Россию, и окажется, что украинские поставки хоть и остаются весомыми в мировом масштабе, но не являются жизненно важными.Россия является крупнейшим экспортером данной продукции и без упоминания рядом с ней Украины. Подтвердить это можно, просто взглянув на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), находящиеся в открытом доступе.Зерновых культур достаточно много, но раз в большинстве своем Запад вместе с Украиной горестно кричат о пшенице, то для примера возьмем именно ее.Россия является третьим производителем в мире и крупнейшим экспортером (поскольку Китай и Индия, лидирующие по объемам производства, всю свою пшеницу отправляют на внутренний рынок).По данным ФАО ООН, за 2020 год РФ экспортировала 37,3 миллиона тонн пшеницы — доля России в мире составляет 20,4 процента. Доля Украины в то же время составляет менее десяти процентов (18 миллионов тонн) — страна замыкает пятерку крупнейших стран-экспортеров.Поэтому в привязке к России украинские поставки кажутся действительно весомыми (вместе — аж 30 процентов от мировых поставок), но без этой привязки объемы настолько внушительными уже не выглядят.Почему СМИ пишут об этом лишь в связке "Россия — Украина"? Видимо, чтобы нагнать жути и распиарить проблему вывоза украинского зерна как можно сильнее и мрачнее.Сложившуюся ситуацию они описывают действительно ужасающе. Кормящая чуть ли не весь мир Украина оказалась в таком положении, что, по оценкам ряда СМИ, политиков и даже президента страны Владимира Зеленского, на ее территории застряло порядка 25 миллионов тонн экспортного зерна.Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев во время июньской конференции Международного совета по зерну и вовсе пошел дальше, заявив, что на подконтрольных Украине территориях находится около 30 миллионов тонн.Так ли это? Давайте разбираться.По данным авторитетного украинского информационно-аналитического агентства "АПК-Информ", в 2021 году Украина произвела 83,7 миллиона тонн зерна.В первой половине минувшего сельскохозяйственного года (с 01.07.2021 по 31.12.2021) Украина экспортировала 32,2 миллиона тонн. До начала спецоперации — с 01.01.2022 по 24.02.2022 — продали за рубеж еще 11,1 миллиона тонн.Итого за вычетом экспортированного зерна на Украине на момент начала специальной военной операции должно было остаться 40,4 миллиона тонн.Далее, вычитаем из этого объема внутреннее потребление — то, что Украина "съедает" сама.Международный совет по зерну закладывает в этот пункт на прошедший сезон 27,8 миллиона тонн, USDA (Минсельхоз США) — 28,5 миллиона тонн. Если округлить до 28 миллионов тонн внутреннего потребления в год и грубо подсчитать потребление в месяц, то получится, что ежемесячно Украиной "съедается" примерно 2,3 миллиона тонн зерна. Итого, с начала июля прошлого года до конца февраля этого года — 18,7 миллиона тонн.Вычитаем и выясняем, что к началу спецоперации на Украине должно было остаться 21,7 миллиона тонн зерна.Повторим, что господин Зеленский в июне этого года озвучил объем "запертого" на Украине зерна, предназначенного для экспорта, в размере 25 миллионов тонн, а президент УЗА говорил о 30 миллионах тонн.С начала спецоперации и до конца сельскохозяйственного года прошло четыре месяца. Даже если допустить, что на фоне военных действий потребление сократилось вдвое (за счет оттока населения, уменьшения поголовья скота и так далее), то за март — июнь Украина "съела" еще не менее 4,6 миллиона тонн.Кроме того, хоть в марте — июне экспорт и сократился, он все же не прекращался. За этот период, согласно открытым данным профильных украинских ведомств, из страны было вывезено 3,05 миллиона тонн зерна.Снова вычитаем — на конец сельскохозяйственного года Украина осталась примерно с 14 миллионами тонн.Такая упрощенная математика приводит к выводу, приблизительно совпадающему с данными, которые дает Минсельхоз США. По их информации, Украина закончила сельскохозяйственный год с 13,4 миллиона тонн зерна.Интересно, на какие данные опирался президент США Джо Байден, рассказывая в июне этого года о необходимости вывоза с Украины порядка 20 миллионов тонн заблокированного Россией зерна, если они в полтора раза разнятся с информацией американского Минсельхоза?Кстати, еще один интересный вопрос: почему американский Минсельхоз, собирающий подобную информацию и держащий ее в открытом доступе, до сих пор молчит? Они же знают правду: сами ее высчитали.Что не менее важно, эти объемы — 13-14 миллионов тонн, оставшиеся на Украине, — тоже весьма условные. В них можно было бы поверить, если бы Украина являлась полностью свободной от коррупции страной, из которой по серым схемам не вывозится огромное количество зерна.К сожалению, это не совсем так (вернее, совсем не так), и из украинских зернохранилищ регулярно на протяжении многих лет доносятся интереснейшие новости.Например, в июне 2020 года на Украине проводился аудит Госрезерва — украинской "заначки" на черный день. По его результатам оказалось, что резерв опустошен на 97 процентов. Выяснилось, что мыши съели почти весь стратегический запас — порядка 2,7 тысячи вагонов-зерновозов.Оставшиеся в Госрезерве три процента зерна оказались гнилыми, непригодными для потребления. Очень избирательные на Украине мыши.А еще прожорливые грызуны пробрались в структуру Госрезерва в Тернопольской области, подчистую съев содержимое более 150 вагонов-зерновозов.Для понимания: средняя грузоподъемность вагона-зерновоза составляет 72 тонны. То есть мыши умудрились съесть более 200 тысяч тонн зерна, тогда как один грызун в среднем съедает три грамма зерна в сутки (иными словами, бесчинствовало в хранилищах около миллиарда особей).Это лишь несколько примеров, но на деле их куда больше. Поэтому и в то, что на Украине за последние месяцы не было украдено ни грамма зерна и к концу сельскохозяйственного года на самом деле осталось 13-14 миллионов тонн, верится с трудом.Хотелось бы вновь задаться риторическим вопросом: откуда насчитали 25-30 миллионов тонн, заявленные властями Украины, странами Запада и прозападными СМИ?Видимо, где-то кто-то врет. И этот "кто-то", кажется, любит горилку и вышиванки.В этом же году, по прогнозам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, урожай составит примерно 50 миллионов тонн.Это некритично: Украина долгие годы производила 35-45 миллионов тонн зерна в год, тогда как минувший сезон был сверхуспешным. Отвыкнуть от прежних объемов в Киеве вряд ли успели.В России, кстати, в этом сезоне ожидается богатый урожай — порядка 130 миллионов тонн (рекорд был зафиксирован в 2017 году — 135,5 миллиона тонн). По пшенице рекорд прогнозируется уже в этом году — 87 миллионов тонн или более.Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет готова поставить на мировые рынки свыше 50 миллионов тонн зерна (с урожая минувшего сезона на экспорт было отправлено порядка 37 миллионов).Так что теоретически Российская Федерация сможет заместить значительные объемы выпавшего украинского зерна на мировом рынке, а значит, в сильно распиаренном вопросе важности вывоза украинского экспорта можно поставить точку.Западу впору подумать о том, что действительно влияет на развитие продовольственного кризиса.

https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html

https://ria.ru/20220607/pshenitsa-1793671039.html

https://ria.ru/20220407/ploschadi-1782223198.html

https://ria.ru/20220725/zerno-1804749521.html

https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

https://ria.ru/20220718/golod-1803340821.html

https://ria.ru/20220722/zerno-1804334149.html

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авторы, экономика, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, оон, тернопольская область, в мире