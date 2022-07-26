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Жители Приморья могут получить свыше десяти соцвыплат без подачи заявления - РИА Новости, 26.07.2022
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Жители Приморья могут получить свыше десяти соцвыплат без подачи заявления
Жители Приморья могут получить свыше десяти соцвыплат без подачи заявления - РИА Новости, 26.07.2022
Жители Приморья могут получить свыше десяти соцвыплат без подачи заявления
Почти 80 мер поддержки действует в Приморье, 12 из них жители края могут получить без подачи заявления, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:07
2022-07-26T11:07
общество
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Почти 80 мер поддержки действует в Приморье, 12 из них жители края могут получить без подачи заявления, сообщает региональное правительство.Всего в регионе действуют 77 мер социальной поддержки, предоставляемых населению региональным министерством труда и социальной политики."Ряд выплат приморцы получают автоматически, то есть без подачи заявления. В этом списке региональный материнский капитал на второго ребенка, региональная добавка к пенсии, выплата в размере 5000 рублей для приобретения многодетными семьями школьной и спортивной формы на детей, обучающихся в школе, ежегодная единовременная денежная выплата приморским пенсионерам в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.Также в списке – 100-процентная компенсация взносов на капитальный ремонт федеральным и региональным льготникам при достижении ими 70-летнего возраста, возобновление компенсации расходов на ЖКХ инвалидам в случае продления инвалидности, ежемесячная выплата ветеранам труда РФ и ветеранам труда Приморского края, ежегодная выплата участникам войны ко Дню Победы, ежегодная выплата "детям войны" ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны.Кроме того, приморцы без заявления получают ежегодную единовременную выплату неработающим почетным гражданам Приморья ко дню рождения края, ежемесячную выплату Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней или являющимся полными кавалерами ордена Славы, информация о которых предоставлена Пенсионным фондом, ежемесячную компенсацию за проезд жителям островов Попова, Рейнеке, Путятин.Выяснить, можно ли рассчитывать на какие-либо меры поддержки, можно с помощью интерактивного консультанта на сайте министерства труда и социальной политики и портале Приморского центра социальной поддержки населения.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на ‪2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
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60
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общество, приморский край, россия
11:07 26.07.2022
 
Жители Приморья могут получить свыше десяти соцвыплат без подачи заявления

Жители Приморья могут получить 12 соцвыплат без подачи заявления

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкВыдача денег в банкомате
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© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Почти 80 мер поддержки действует в Приморье, 12 из них жители края могут получить без подачи заявления, сообщает региональное правительство.
Всего в регионе действуют 77 мер социальной поддержки, предоставляемых населению региональным министерством труда и социальной политики.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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"Ряд выплат приморцы получают автоматически, то есть без подачи заявления. В этом списке региональный материнский капитал на второго ребенка, региональная добавка к пенсии, выплата в размере 5000 рублей для приобретения многодетными семьями школьной и спортивной формы на детей, обучающихся в школе, ежегодная единовременная денежная выплата приморским пенсионерам в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.
Также в списке – 100-процентная компенсация взносов на капитальный ремонт федеральным и региональным льготникам при достижении ими 70-летнего возраста, возобновление компенсации расходов на ЖКХ инвалидам в случае продления инвалидности, ежемесячная выплата ветеранам труда РФ и ветеранам труда Приморского края, ежегодная выплата участникам войны ко Дню Победы, ежегодная выплата "детям войны" ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны.
Кроме того, приморцы без заявления получают ежегодную единовременную выплату неработающим почетным гражданам Приморья ко дню рождения края, ежемесячную выплату Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней или являющимся полными кавалерами ордена Славы, информация о которых предоставлена Пенсионным фондом, ежемесячную компенсацию за проезд жителям островов Попова, Рейнеке, Путятин.
Выяснить, можно ли рассчитывать на какие-либо меры поддержки, можно с помощью интерактивного консультанта на сайте министерства труда и социальной политики и портале Приморского центра социальной поддержки населения.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на ‪2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
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