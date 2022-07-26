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Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания - РИА Новости, 26.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220726/vozgoranie-1805149216.html
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания - РИА Новости, 26.07.2022
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания
Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:10
2022-07-26T18:11
культура
новости культуры
павел i
карл росси
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
музеи
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника "Павловск"."По предварительной информации, произошло возгорание датчиков… Люди были выведены, и сегодня музей закрыт. Возможно, он не будет работать и завтра до выяснения обстоятельства происшествия", — сказала представитель ГМЗ "Павловск".По информации городского управления МЧС, сообщение о пожаре на Садовой улице поступило в 16.41. В подсобном помещении Павловского дворца произошло возгорание на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали в 17.07.Павловский дворец был создан архитектором Чарльзом Камероном в 80-х годах XVIII века. После вступления Павла I на престол, когда Павловск стал загородной императорской резиденцией, придворный архитектор Винченцо Бренна значительно расширил здание, а в начале XIX века Андрей Воронихин и Джакомо Кваренги завершили отделку фасадов дворца со стороны Собственного садика. В 1806-1807 годах итальянский декоратор Пьетро Гонзага расписал фресками стену галереи, обращенную к Славянке. В 1822 году архитектор Карл Росси разместил над галереей Гонзага библиотеку с арочными окнами и бюстами философов между ними, завершив формирование дворцового ансамбля.
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новости культуры, павел i, карл росси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музеи, происшествия, санкт-петербург
18:10 26.07.2022 (обновлено: 18:11 26.07.2022)
 
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания

Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания в подсобке

© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкПавловский дворец-музей
Павловский дворец-музей - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника "Павловск".
"По предварительной информации, произошло возгорание датчиков… Люди были выведены, и сегодня музей закрыт. Возможно, он не будет работать и завтра до выяснения обстоятельства происшествия", — сказала представитель ГМЗ "Павловск".
По информации городского управления МЧС, сообщение о пожаре на Садовой улице поступило в 16.41. В подсобном помещении Павловского дворца произошло возгорание на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали в 17.07.
Павловский дворец был создан архитектором Чарльзом Камероном в 80-х годах XVIII века. После вступления Павла I на престол, когда Павловск стал загородной императорской резиденцией, придворный архитектор Винченцо Бренна значительно расширил здание, а в начале XIX века Андрей Воронихин и Джакомо Кваренги завершили отделку фасадов дворца со стороны Собственного садика.
В 1806-1807 годах итальянский декоратор Пьетро Гонзага расписал фресками стену галереи, обращенную к Славянке. В 1822 году архитектор Карл Росси разместил над галереей Гонзага библиотеку с арочными окнами и бюстами философов между ними, завершив формирование дворцового ансамбля.
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