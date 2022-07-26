https://ria.ru/20220726/vozgoranie-1805149216.html

Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания

Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания - РИА Новости, 26.07.2022

Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания

Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:10

2022-07-26T18:10

2022-07-26T18:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника "Павловск"."По предварительной информации, произошло возгорание датчиков… Люди были выведены, и сегодня музей закрыт. Возможно, он не будет работать и завтра до выяснения обстоятельства происшествия", — сказала представитель ГМЗ "Павловск".По информации городского управления МЧС, сообщение о пожаре на Садовой улице поступило в 16.41. В подсобном помещении Павловского дворца произошло возгорание на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали в 17.07.Павловский дворец был создан архитектором Чарльзом Камероном в 80-х годах XVIII века. После вступления Павла I на престол, когда Павловск стал загородной императорской резиденцией, придворный архитектор Винченцо Бренна значительно расширил здание, а в начале XIX века Андрей Воронихин и Джакомо Кваренги завершили отделку фасадов дворца со стороны Собственного садика. В 1806-1807 годах итальянский декоратор Пьетро Гонзага расписал фресками стену галереи, обращенную к Славянке. В 1822 году архитектор Карл Росси разместил над галереей Гонзага библиотеку с арочными окнами и бюстами философов между ними, завершив формирование дворцового ансамбля.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797275078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, павел i, карл росси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музеи, происшествия, санкт-петербург