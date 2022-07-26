https://ria.ru/20220726/vozgoranie-1805149216.html
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания - РИА Новости, 26.07.2022
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания
Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:10
2022-07-26T18:10
2022-07-26T18:11
культура
новости культуры
павел i
карл росси
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
музеи
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35531/52/355315227_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_468b7a6b1b20385ec1ee16f12e6f4e52.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника "Павловск"."По предварительной информации, произошло возгорание датчиков… Люди были выведены, и сегодня музей закрыт. Возможно, он не будет работать и завтра до выяснения обстоятельства происшествия", — сказала представитель ГМЗ "Павловск".По информации городского управления МЧС, сообщение о пожаре на Садовой улице поступило в 16.41. В подсобном помещении Павловского дворца произошло возгорание на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали в 17.07.Павловский дворец был создан архитектором Чарльзом Камероном в 80-х годах XVIII века. После вступления Павла I на престол, когда Павловск стал загородной императорской резиденцией, придворный архитектор Винченцо Бренна значительно расширил здание, а в начале XIX века Андрей Воронихин и Джакомо Кваренги завершили отделку фасадов дворца со стороны Собственного садика. В 1806-1807 годах итальянский декоратор Пьетро Гонзага расписал фресками стену галереи, обращенную к Славянке. В 1822 году архитектор Карл Росси разместил над галереей Гонзага библиотеку с арочными окнами и бюстами философов между ними, завершив формирование дворцового ансамбля.
https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797275078.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35531/52/355315227_0:0:1501:1125_1920x0_80_0_0_585c602970f8de7aaed412e42e802108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, павел i, карл росси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музеи, происшествия, санкт-петербург
18:10 26.07.2022 (обновлено: 18:11 26.07.2022)
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания
Посетителей Павловского дворца в Петербурге эвакуировали из-за возгорания в подсобке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Посетителей Павловского дворца во вторник эвакуировали из-за возгорания в подсобке, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного музея-заповедника "Павловск".
"По предварительной информации, произошло возгорание датчиков… Люди были выведены, и сегодня музей закрыт. Возможно, он не будет работать и завтра до выяснения обстоятельства происшествия", — сказала представитель ГМЗ "Павловск".
По информации городского управления МЧС, сообщение о пожаре на Садовой улице поступило в 16.41. В подсобном помещении Павловского дворца произошло возгорание на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали в 17.07.
Павловский дворец был создан архитектором Чарльзом Камероном в 80-х годах XVIII века. После вступления Павла I на престол, когда Павловск стал загородной императорской резиденцией, придворный архитектор Винченцо Бренна значительно расширил здание, а в начале XIX века Андрей Воронихин и Джакомо Кваренги завершили отделку фасадов дворца со стороны Собственного садика.
В 1806-1807 годах итальянский декоратор Пьетро Гонзага расписал фресками стену галереи, обращенную к Славянке. В 1822 году архитектор Карл Росси разместил над галереей Гонзага библиотеку с арочными окнами и бюстами философов между ними, завершив формирование дворцового ансамбля.