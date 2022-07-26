https://ria.ru/20220726/ukraina-1804937258.html

Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ

Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ - РИА Новости, 26.07.2022

Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:27

2022-07-26T09:27

2022-07-26T09:36

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игорь краснов

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ДУШАНБЕ, 26 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ."В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств", - заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.Российский генпрокурор подчеркнул, что для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно "актуализировать" схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

украина

таджикистан

душанбе

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Дарья Буймова

в мире, украина, снг, юсуф рахмон, таджикистан, душанбе, игорь краснов