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Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ - РИА Новости, 26.07.2022
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Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ
Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ - РИА Новости, 26.07.2022
Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ
Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:27
2022-07-26T09:36
в мире
украина
снг
юсуф рахмон
таджикистан
душанбе
игорь краснов
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ДУШАНБЕ, 26 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ."В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств", - заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.Российский генпрокурор подчеркнул, что для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно "актуализировать" схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях.
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в мире, украина, снг, юсуф рахмон, таджикистан, душанбе, игорь краснов
09:27 26.07.2022 (обновлено: 09:36 26.07.2022)
 
Краснов назвал расползание наемников с Украины угрозой для стран СНГ

Генпрокурор Краснов назвал расползание наемников и оружия с Украины угрозой для стран СНГ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Краснов. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 26 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ.
"В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств", - заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.
Российский генпрокурор подчеркнул, что для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно "актуализировать" схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях.
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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В миреУкраинаСНГЮсуф РахмонТаджикистанДушанбеИгорь Краснов
 
 
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