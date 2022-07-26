11:21 26.07.2022 (обновлено: 11:23 26.07.2022)
"Ъ": Евросоюз восполняет нехватку угля из России с помощью Казахстана
"Ъ": из-за эмбарго на уголь из России ЕС в два раза увеличил закупки в Казахстане
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги
Товарные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза в два раза нарастили закупки угля в Казахстане, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Eurostat.
Как отмечает издание, такой рост происходит на фоне вступления в августе в силу европейского эмбарго на поставки российского угля, принятого наряду с ограничениями на покупку нефти.
"Казахстан за период с января по май поставил в страны Евросоюза полтора миллиона тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год. Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140-200 тысяч тонн, то после начала спецоперации России на Украине ежемесячно Казахстан направляет в ЕС 300-400 тысяч тонн. При этом, например, год назад в апреле и мае экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60-70 тысяч тонн", — отмечается в материале.
"Ъ" подчеркивает, что большая доля поставляемого из Казахстана в Евросоюз угля идет транзитом через территорию России.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.