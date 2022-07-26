https://ria.ru/20220726/ugol-1804969004.html

"Ъ": Евросоюз восполняет нехватку угля из России с помощью Казахстана

"Ъ": Евросоюз восполняет нехватку угля из России с помощью Казахстана - РИА Новости, 26.07.2022

"Ъ": Евросоюз восполняет нехватку угля из России с помощью Казахстана

Страны Евросоюза в два раза нарастили закупки угля в Казахстане, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Eurostat. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:21

2022-07-26T11:21

2022-07-26T11:23

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза в два раза нарастили закупки угля в Казахстане, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Eurostat.Как отмечает издание, такой рост происходит на фоне вступления в августе в силу европейского эмбарго на поставки российского угля, принятого наряду с ограничениями на покупку нефти."Ъ" подчеркивает, что большая доля поставляемого из Казахстана в Евросоюз угля идет транзитом через территорию России.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.

https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html

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Ольга Матыс

экономика, казахстан, россия, украина, в мире