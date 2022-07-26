https://ria.ru/20220726/trass-1804916559.html

Трасс призвала избежать совершенных с Россией "ошибок" в отношениях с КНР

Трасс призвала избежать совершенных с Россией "ошибок" в отношениях с КНР - РИА Новости, 26.07.2022

Трасс призвала избежать совершенных с Россией "ошибок" в отношениях с КНР

Финалист гонки за кресло премьер-министра Великобритании глава МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:37

2022-07-26T00:37

2022-07-26T02:28

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Финалист гонки за кресло премьер-министра Великобритании глава МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера. Позже премьер выступил с извинениями, однако в знак недоверия ему менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804829122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, великобритания, лиз трасс, китай