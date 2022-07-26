https://ria.ru/20220726/tavrida-1805147059.html

Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму

Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму - РИА Новости, 26.07.2022

Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму

Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу "Таврида" в Крыму и сохранить одноименную пещеру под ней,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:42

2022-07-26T17:42

2022-07-26T18:33

белогорский район

республика крым

таврида (трасса)

крымский федеральный университет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу "Таврида" в Крыму и сохранить одноименную пещеру под ней, заявил на пресс-конференции в Симферополе руководитель проекта "Пещера Таврида", старший преподаватель КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.Пещеру "Таврида" с протяженностью экскурсионного маршрута около 500 метров откроют для посещения туристов в этот четверг, 28 июля. Ожидается, что ежедневно ее будут посещать до тысячи человек, сообщил ранее Самохин. Пещера станет единственным в России подземным объектом, доступным для посещения маломобильными гражданами. Маршруты оборудованы таким образом, что продвижение по ним комфортно и безопасно для всех маломобильных граждан.Трассу "Таврида" над пещерой не стали переносить на другой участок, а укрепили мощным основанием — железобетонной плитой, которая покоится на нескольких десятках мощных свай. Для этого потребовалось изменить проект и увеличить финансирование, которое одобрил федеральный центр."Были выделены дополнительные ресурсы, чтобы создать дополнительные сооружения. Это был мегапроект сохранения пещеры в инженерном плане, и у нас не было другого пути, чтобы пещера стала презентационной открыткой Крыма ", — сказал в ходе пресс-конференции ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.Карстовая полость — пещера длиной около двух километров — обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Ученые уверены, что общая протяженность еще неразведанных ходов превышает 10 километров.

https://ria.ru/20210623/denisovtsy-1738287315.html

https://ria.ru/20220614/krym-1793512302.html

белогорский район

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белогорский район, республика крым, таврида (трасса), крымский федеральный университет