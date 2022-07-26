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Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму - РИА Новости, 26.07.2022
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Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму
Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму - РИА Новости, 26.07.2022
Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму
Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу "Таврида" в Крыму и сохранить одноименную пещеру под ней,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:42
2022-07-26T18:33
белогорский район
республика крым
таврида (трасса)
крымский федеральный университет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу "Таврида" в Крыму и сохранить одноименную пещеру под ней, заявил на пресс-конференции в Симферополе руководитель проекта "Пещера Таврида", старший преподаватель КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.Пещеру "Таврида" с протяженностью экскурсионного маршрута около 500 метров откроют для посещения туристов в этот четверг, 28 июля. Ожидается, что ежедневно ее будут посещать до тысячи человек, сообщил ранее Самохин. Пещера станет единственным в России подземным объектом, доступным для посещения маломобильными гражданами. Маршруты оборудованы таким образом, что продвижение по ним комфортно и безопасно для всех маломобильных граждан.Трассу "Таврида" над пещерой не стали переносить на другой участок, а укрепили мощным основанием — железобетонной плитой, которая покоится на нескольких десятках мощных свай. Для этого потребовалось изменить проект и увеличить финансирование, которое одобрил федеральный центр."Были выделены дополнительные ресурсы, чтобы создать дополнительные сооружения. Это был мегапроект сохранения пещеры в инженерном плане, и у нас не было другого пути, чтобы пещера стала презентационной открыткой Крыма ", — сказал в ходе пресс-конференции ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.Карстовая полость — пещера длиной около двух километров — обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Ученые уверены, что общая протяженность еще неразведанных ходов превышает 10 километров.
https://ria.ru/20210623/denisovtsy-1738287315.html
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белогорский район, республика крым, таврида (трасса), крымский федеральный университет
17:42 26.07.2022 (обновлено: 18:33 26.07.2022)
 
Ученые помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму

Ученые и инженеры помогли сохранить пещеру "Таврида" при строительстве трассы в Крыму

© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Совместная работа ученых-спелеологов и инженеров-дорожников позволила обезопасить строящуюся трассу "Таврида" в Крыму и сохранить одноименную пещеру под ней, заявил на пресс-конференции в Симферополе руководитель проекта "Пещера Таврида", старший преподаватель КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.
Пещеру "Таврида" с протяженностью экскурсионного маршрута около 500 метров откроют для посещения туристов в этот четверг, 28 июля. Ожидается, что ежедневно ее будут посещать до тысячи человек, сообщил ранее Самохин.

"Знания и опыт наших ученых позволили оценить значимость этого объекта. И сделать его обследование, чтобы сохранить и пещеру, и сохранить безопасность трассы "Таврида", потому что это была карстовая опасность. Свод пещеры был всего в полуметре-метре от основания трассы. То есть в те огромные галереи могла провалиться машина, автобус и что угодно. И было решение совместное и ученых, и инженеров", — сказал Самохин.

Пещера станет единственным в России подземным объектом, доступным для посещения маломобильными гражданами. Маршруты оборудованы таким образом, что продвижение по ним комфортно и безопасно для всех маломобильных граждан.
Трассу "Таврида" над пещерой не стали переносить на другой участок, а укрепили мощным основанием — железобетонной плитой, которая покоится на нескольких десятках мощных свай. Для этого потребовалось изменить проект и увеличить финансирование, которое одобрил федеральный центр.
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"Были выделены дополнительные ресурсы, чтобы создать дополнительные сооружения. Это был мегапроект сохранения пещеры в инженерном плане, и у нас не было другого пути, чтобы пещера стала презентационной открыткой Крыма ", — сказал в ходе пресс-конференции ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.
Карстовая полость — пещера длиной около двух километров — обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Ученые уверены, что общая протяженность еще неразведанных ходов превышает 10 километров.
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