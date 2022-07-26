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Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что сможет противостоять России - РИА Новости, 26.07.2022
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Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что сможет противостоять России
Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что сможет противостоять России - РИА Новости, 26.07.2022
Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что сможет противостоять России
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак, прошедший в финал выборов на пост премьер-министра, заявил, что у него хватит смелости противостоять России даже... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T23:13
2022-07-26T23:32
в мире
лиз трасс
борис джонсон
тереза мэй
великобритания
европа
сша
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак, прошедший в финал выборов на пост премьер-министра, заявил, что у него хватит смелости противостоять России даже несмотря на высокие цены на энергию на фоне сокращения поставок газа в Европу."Да (хватит). &lt;…&gt; И противостояние ему (президенту Путину) действительно требует жесткой позиции, и это потребует, чтобы все мы прошли через сложные времена. Я хочу быть честным с вами на этот счет. Часть противостояния (президенту) Путину заключается в признании всеми нами как страной, того, как это повлияет на счета за энергию, и в решительности пройти через это", — заявил он во время выборных теледебатов, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию вел телеканал Talk TV.Сунак также рассказал, что на посту главы Минфина он обеспечил крупнейшее финансирование для модернизации вооруженных сил "с окончания холодной войны" и разработал вместе с министрами финансов из других стран пакеты санкций, "которые мы никогда не видели до этого".Как только оппонентка Сунака глава МИД Лиз Трасс начала отвечать на этот же вопрос, дебаты прервались, так как ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире. По рекомендации врачей организаторы приняли решение не продолжать дебаты.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. Ряд политиков утверждали, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера. Позже премьер выступил с извинениями, однако в знак недоверия ему менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.Это не первый раз, когда Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись в апреле 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. После этого Консервативная партия объявила о проведении процедуры вотума недоверия Джонсону. Тогда он сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, европа, сша, отставка премьер-министра великобритании
23:13 26.07.2022 (обновлено: 23:32 26.07.2022)
 
Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что сможет противостоять России

Кандидат в премьеры Британии Сунак: буду противостоять России при высоких ценах на энергию

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак, прошедший в финал выборов на пост премьер-министра, заявил, что у него хватит смелости противостоять России даже несмотря на высокие цены на энергию на фоне сокращения поставок газа в Европу.
"Да (хватит). <…> И противостояние ему (президенту Путину) действительно требует жесткой позиции, и это потребует, чтобы все мы прошли через сложные времена. Я хочу быть честным с вами на этот счет. Часть противостояния (президенту) Путину заключается в признании всеми нами как страной, того, как это повлияет на счета за энергию, и в решительности пройти через это", — заявил он во время выборных теледебатов, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию вел телеканал Talk TV.
Сунак также рассказал, что на посту главы Минфина он обеспечил крупнейшее финансирование для модернизации вооруженных сил "с окончания холодной войны" и разработал вместе с министрами финансов из других стран пакеты санкций, "которые мы никогда не видели до этого".
Как только оппонентка Сунака глава МИД Лиз Трасс начала отвечать на этот же вопрос, дебаты прервались, так как ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире. По рекомендации врачей организаторы приняли решение не продолжать дебаты.
На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Батарея - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 03:55
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Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. Ряд политиков утверждали, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера. Позже премьер выступил с извинениями, однако в знак недоверия ему менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.
Это не первый раз, когда Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись в апреле 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. После этого Консервативная партия объявила о проведении процедуры вотума недоверия Джонсону. Тогда он сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 16:52
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