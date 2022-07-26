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Трамп заявил об унижении США на мировой арене - РИА Новости, 26.07.2022
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Трамп заявил об унижении США на мировой арене
Трамп заявил об унижении США на мировой арене - РИА Новости, 26.07.2022
Трамп заявил об унижении США на мировой арене
США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T23:19
2022-07-26T23:19
сша
в мире
дональд трамп
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, заявил бывший президент страны Дональд Трамп.Он заявил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире."Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится", - пояснил Трамп.По его словам, США умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, "миллионы" незаконных мигрантов "вторгаются" в страну из-за незащищенных границ.Трамп заявил, что страна очень быстро "движется в ад".Выступление на форуме в Вашингтоне - первое появление Трампа в столице США после завершения президентского срока.
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сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
23:19 26.07.2022
 
Трамп заявил об унижении США на мировой арене

Трамп заявил, что США поставили на колени и унижают на мировой арене

© AP Photo / Susan WalshБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, заявил бывший президент страны Дональд Трамп.
"Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде", - сказал Трамп на форуме America First Policy Institute.
Он заявил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире.
"Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится", - пояснил Трамп.
По его словам, США умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, "миллионы" незаконных мигрантов "вторгаются" в страну из-за незащищенных границ.
Трамп заявил, что страна очень быстро "движется в ад".
Выступление на форуме в Вашингтоне - первое появление Трампа в столице США после завершения президентского срока.
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