https://ria.ru/20220726/ssha-1805208506.html

Трамп заявил об унижении США на мировой арене

Трамп заявил об унижении США на мировой арене - РИА Новости, 26.07.2022

Трамп заявил об унижении США на мировой арене

США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T23:19

2022-07-26T23:19

2022-07-26T23:19

сша

в мире

дональд трамп

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, заявил бывший президент страны Дональд Трамп.Он заявил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире."Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится", - пояснил Трамп.По его словам, США умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, "миллионы" незаконных мигрантов "вторгаются" в страну из-за незащищенных границ.Трамп заявил, что страна очень быстро "движется в ад".Выступление на форуме в Вашингтоне - первое появление Трампа в столице США после завершения президентского срока.

https://ria.ru/20220715/ssha-1802663256.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)