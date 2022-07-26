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Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
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Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма
Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма - РИА Новости, 26.07.2022
Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма
Около 100 тонн штормового мусора было вывезено с пляжей Сочи после шторма и сильных дождей в ночь 25 июля, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:05
2022-07-26T00:06
туризм
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
последствия сильных ливней в сочи
новости - туризм
мусор
туризм
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СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Около 100 тонн штормового мусора было вывезено с пляжей Сочи после шторма и сильных дождей в ночь 25 июля, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."Почти 400 человек расчищали пляжи. Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим", — написал мэр в своем Telegram-канале.Он также отметил, что в настоящее время штормовое предупреждение в городе не действует, основная часть побережья открыта для купания, на курорте установилась солнечная погода.Ранее градоначальник отмечал, что к работам по ликвидации последствий непогоды в Сочи привлечены свыше тысячи рабочих. Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, а на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате непогоды на Донской улице погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесенной водой машиной и дорожным ограждением. В воскресенье по всему Сочи был объявлен режим ЧС.
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сочи, следственный комитет россии (ск рф), последствия сильных ливней в сочи, новости - туризм, мусор, туризм
00:05 26.07.2022 (обновлено: 00:06 26.07.2022)
 
Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма

Около 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма и сильных дождей в ночь 25 июля

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушки на набережной подтопленного пляжа в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Девушки на набережной подтопленного пляжа в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Около 100 тонн штормового мусора было вывезено с пляжей Сочи после шторма и сильных дождей в ночь 25 июля, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"Почти 400 человек расчищали пляжи. Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим", — написал мэр в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в настоящее время штормовое предупреждение в городе не действует, основная часть побережья открыта для купания, на курорте установилась солнечная погода.
Ранее градоначальник отмечал, что к работам по ликвидации последствий непогоды в Сочи привлечены свыше тысячи рабочих.
Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, а на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена.
По данным регионального СК, в результате непогоды на Донской улице погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесенной водой машиной и дорожным ограждением. В воскресенье по всему Сочи был объявлен режим ЧС.
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