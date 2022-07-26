https://ria.ru/20220726/sochi-1804718956.html

Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма

Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма - РИА Новости, 26.07.2022

Почти 100 тонн мусора вывезли с пляжей Сочи после шторма

Около 100 тонн штормового мусора было вывезено с пляжей Сочи после шторма и сильных дождей в ночь 25 июля, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:05

2022-07-26T00:05

2022-07-26T00:06

туризм

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

последствия сильных ливней в сочи

новости - туризм

мусор

туризм

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СОЧИ, 26 июл — РИА Новости. Около 100 тонн штормового мусора было вывезено с пляжей Сочи после шторма и сильных дождей в ночь 25 июля, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."Почти 400 человек расчищали пляжи. Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим", — написал мэр в своем Telegram-канале.Он также отметил, что в настоящее время штормовое предупреждение в городе не действует, основная часть побережья открыта для купания, на курорте установилась солнечная погода.Ранее градоначальник отмечал, что к работам по ликвидации последствий непогоды в Сочи привлечены свыше тысячи рабочих. Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, а на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате непогоды на Донской улице погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесенной водой машиной и дорожным ограждением. В воскресенье по всему Сочи был объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20220723/akvapark-1804469102.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, следственный комитет россии (ск рф), последствия сильных ливней в сочи, новости - туризм, мусор, туризм