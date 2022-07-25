https://ria.ru/20220725/sochi-1804700374.html

В Сочи отменили штормовое предупреждение

В Сочи отменили штормовое предупреждение - РИА Новости, 25.07.2022

В Сочи отменили штормовое предупреждение

В Сочи сняли штормовое предупреждение, большая часть пляжей открыта для купания, объявил в понедельник мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:59

2022-07-25T08:59

2022-07-25T13:29

общество

сочи

новости - туризм

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СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. В Сочи сняли штормовое предупреждение, большая часть пляжей открыта для купания, объявил в понедельник мэр города Алексей Копайгородский."Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города", — написал он в Telegram-канале.Накануне в городе прошли ливни, подтопившие 16 городских улиц и участки федеральных трасс, из-за чего произошло несколько ДТП. По данным регионального управления СК России, в результате ливней на улице Донской погибла женщина, которую зажало между унесенной водой машиной и дорожным ограждением.

сочи

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сочи, новости - туризм