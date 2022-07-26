https://ria.ru/20220726/shreder-1805089590.html

Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву

Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву - РИА Новости, 26.07.2022

Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:09

2022-07-26T15:09

2022-07-26T15:45

в мире

владимир путин

москва

германия

баку

северный поток

герхард шредер

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel.Ранее о том, что Шредер находится в российской столице, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. По словам самого бывшего главы правительства ФРГ, он проводит в Москве свой отпуск. Однако супруга Шредера опровергла его слова."Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве", — заявила Со Ён Шредер-Ким.Der Spiegel уточнил, что экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, а уехать должен сегодня. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что не намерен отказываться от возможности переговоров с Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220519/shreder-1789500892.html

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германия

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, москва, германия, баку, северный поток, герхард шредер