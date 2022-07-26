https://ria.ru/20220726/shreder-1805089590.html
Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву
Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву - РИА Новости, 26.07.2022
Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:09
2022-07-26T15:09
2022-07-26T15:45
в мире
владимир путин
москва
германия
баку
северный поток
герхард шредер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789327791_406:442:2775:1774_1920x0_80_0_0_2ca5129b37ffbc86ca801d7451b42433.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel.Ранее о том, что Шредер находится в российской столице, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. По словам самого бывшего главы правительства ФРГ, он проводит в Москве свой отпуск. Однако супруга Шредера опровергла его слова."Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве", — заявила Со Ён Шредер-Ким.Der Spiegel уточнил, что экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, а уехать должен сегодня. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что не намерен отказываться от возможности переговоров с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220519/shreder-1789500892.html
москва
германия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789327791_641:461:2520:1870_1920x0_80_0_0_c9089f6cfe32918cef217687f077c9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, москва, германия, баку, северный поток, герхард шредер
15:09 26.07.2022 (обновлено: 15:45 26.07.2022)
Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву
Жена экс-канцлера ФРГ Шредера заявила о его визите в Москву для обсуждения энергополитики
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel
.
Ранее о том, что Шредер находится в российской столице, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. По словам самого бывшего главы правительства ФРГ, он проводит в Москве свой отпуск. Однако супруга Шредера опровергла его слова.
"Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве", — заявила Со Ён Шредер-Ким.
Der Spiegel уточнил, что экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, а уехать должен сегодня. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.
Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
. Он также подчеркивал, что не намерен отказываться от возможности переговоров с Владимиром Путиным
.