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Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву - РИА Новости, 26.07.2022
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Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву
Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву - РИА Новости, 26.07.2022
Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:09
2022-07-26T15:45
в мире
владимир путин
москва
германия
баку
северный поток
герхард шредер
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel.Ранее о том, что Шредер находится в российской столице, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. По словам самого бывшего главы правительства ФРГ, он проводит в Москве свой отпуск. Однако супруга Шредера опровергла его слова."Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве", — заявила Со Ён Шредер-Ким.Der Spiegel уточнил, что экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, а уехать должен сегодня. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что не намерен отказываться от возможности переговоров с Владимиром Путиным.
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в мире, владимир путин, москва, германия, баку, северный поток, герхард шредер
15:09 26.07.2022 (обновлено: 15:45 26.07.2022)
 
Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву

Жена экс-канцлера ФРГ Шредера заявила о его визите в Москву для обсуждения энергополитики

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не находится в отпуске и приехал в Москву с целью провести переговоры. Об этом заявила его жена в беседе с Der Spiegel.
Ранее о том, что Шредер находится в российской столице, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. По словам самого бывшего главы правительства ФРГ, он проводит в Москве свой отпуск. Однако супруга Шредера опровергла его слова.
"Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве", — заявила Со Ён Шредер-Ким.
Der Spiegel уточнил, что экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, а уехать должен сегодня. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.
Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что не намерен отказываться от возможности переговоров с Владимиром Путиным.
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В миреВладимир ПутинМоскваГерманияБакуСеверный потокГерхард Шредер
 
 
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