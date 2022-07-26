https://ria.ru/20220726/shreder-1804983911.html

Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве

Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве - РИА Новости, 26.07.2022

Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве

Пока Герхард Шредер, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве близ штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть", немецкие пользователи... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:08

2022-07-26T12:08

2022-07-26T20:49

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БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Пока Герхард Шредер, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве близ штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть", немецкие пользователи Twitter пытаются разгадать истинные мотивы времяпровождения бывшего канцлера ФРГ в российской столице.Ранее Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV."Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город", — заявил Шредер корреспонденту.На вопрос о том, является ли близость отеля к штаб-квартире "Роснефти" случайной, Шредер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".В Twitter мнения немецкоязычных пользователей разделились. В то время как некоторые возмутились такому "отпуску" старого канцлера, другие встали на его защиту."Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но не ваше дело, где отдыхает другой человек", — пишет пользователь Konstantin.Другие пытаются разгадать истинную цель посещения российской столицы.К мнению этого пользователя присоединяется и Thomas Bude: "Быть может, он договаривается. Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!""Герхард Шредер: "Всегда хотел пойти в отпуске в открытый бассейн, не опасаясь за свою жизнь", — шутит пользователь Tobi Müller, намекая на недавний негативный тренд в немецких бассейнах, где все чаще происходят драки между эмигрантами.Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и заявил, что не намерен отказываться от возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В конце мая Шредер заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома".

https://ria.ru/20220710/peregovory-1801588288.html

https://ria.ru/20220705/knaysl-1800434140.html

https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html

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