12:08 26.07.2022 (обновлено: 20:49 26.07.2022)
Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве
Немцы в Twitter гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер . Архивное фото
БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Пока Герхард Шредер, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве близ штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть", немецкие пользователи Twitter пытаются разгадать истинные мотивы времяпровождения бывшего канцлера ФРГ в российской столице.
Ранее Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV.
"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город", — заявил Шредер корреспонденту.
На вопрос о том, является ли близость отеля к штаб-квартире "Роснефти" случайной, Шредер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".
В Twitter мнения немецкоязычных пользователей разделились. В то время как некоторые возмутились такому "отпуску" старого канцлера, другие встали на его защиту.
"Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но не ваше дело, где отдыхает другой человек", — пишет пользователь Konstantin.
Другие пытаются разгадать истинную цель посещения российской столицы.
"Может быть, Шредер ведет какие-то переговоры для Шольца? Зачем еще ему быть в Москве?" — полагает Andy Pretzsch.
К мнению этого пользователя присоединяется и Thomas Bude: "Быть может, он договаривается. Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!"
"Герхард Шредер: "Всегда хотел пойти в отпуске в открытый бассейн, не опасаясь за свою жизнь", — шутит пользователь Tobi Müller, намекая на недавний негативный тренд в немецких бассейнах, где все чаще происходят драки между эмигрантами.
Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и заявил, что не намерен отказываться от возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В конце мая Шредер заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома".