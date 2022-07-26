Рейтинг@Mail.ru
Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/shreder-1804983911.html
Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве
Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве - РИА Новости, 26.07.2022
Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве
Пока Герхард Шредер, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве близ штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть", немецкие пользователи... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:08
2022-07-26T20:49
в мире
герхард шредер
владимир путин
москва
германия
украина
роснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789327791_406:442:2775:1774_1920x0_80_0_0_2ca5129b37ffbc86ca801d7451b42433.jpg
БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Пока Герхард Шредер, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве близ штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть", немецкие пользователи Twitter пытаются разгадать истинные мотивы времяпровождения бывшего канцлера ФРГ в российской столице.Ранее Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV."Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город", — заявил Шредер корреспонденту.На вопрос о том, является ли близость отеля к штаб-квартире "Роснефти" случайной, Шредер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".В Twitter мнения немецкоязычных пользователей разделились. В то время как некоторые возмутились такому "отпуску" старого канцлера, другие встали на его защиту."Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но не ваше дело, где отдыхает другой человек", — пишет пользователь Konstantin.Другие пытаются разгадать истинную цель посещения российской столицы.К мнению этого пользователя присоединяется и Thomas Bude: "Быть может, он договаривается. Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!""Герхард Шредер: "Всегда хотел пойти в отпуске в открытый бассейн, не опасаясь за свою жизнь", — шутит пользователь Tobi Müller, намекая на недавний негативный тренд в немецких бассейнах, где все чаще происходят драки между эмигрантами.Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и заявил, что не намерен отказываться от возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В конце мая Шредер заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома".
https://ria.ru/20220710/peregovory-1801588288.html
https://ria.ru/20220705/knaysl-1800434140.html
https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html
москва
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789327791_641:461:2520:1870_1920x0_80_0_0_c9089f6cfe32918cef217687f077c9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, герхард шредер, владимир путин, москва, германия, украина, роснефть
12:08 26.07.2022 (обновлено: 20:49 26.07.2022)
 
Немцы гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве

Немцы в Twitter гадают об истинных целях "отдыха" экс-канцлера ФРГ Шредера в Москве

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Пока Герхард Шредер, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве близ штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть", немецкие пользователи Twitter пытаются разгадать истинные мотивы времяпровождения бывшего канцлера ФРГ в российской столице.
Ранее Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 22:24
Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным
"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город", — заявил Шредер корреспонденту.
На вопрос о том, является ли близость отеля к штаб-квартире "Роснефти" случайной, Шредер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".
В Twitter мнения немецкоязычных пользователей разделились. В то время как некоторые возмутились такому "отпуску" старого канцлера, другие встали на его защиту.
"Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но не ваше дело, где отдыхает другой человек", — пишет пользователь Konstantin.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 15:52
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством
Другие пытаются разгадать истинную цель посещения российской столицы.

"Может быть, Шредер ведет какие-то переговоры для Шольца? Зачем еще ему быть в Москве?" — полагает Andy Pretzsch.

К мнению этого пользователя присоединяется и Thomas Bude: "Быть может, он договаривается. Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!"
"Герхард Шредер: "Всегда хотел пойти в отпуске в открытый бассейн, не опасаясь за свою жизнь", — шутит пользователь Tobi Müller, намекая на недавний негативный тренд в немецких бассейнах, где все чаще происходят драки между эмигрантами.
Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и заявил, что не намерен отказываться от возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В конце мая Шредер заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома".
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 00:27Специальная военная операция на Украине
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине
 
В миреГерхард ШредерВладимир ПутинМоскваГерманияУкраинаРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала