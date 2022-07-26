https://ria.ru/20220726/shkoly-1805181411.html
В Тюменской области построят новые здания для 24 сельских школ
В Тюменской области построят новые здания для 24 сельских школ - РИА Новости, 26.07.2022
В Тюменской области построят новые здания для 24 сельских школ
Взамен ветхих деревянных школ в селах Тюменской области до 2024 года постоят 24 новых здания, средства в бюджете на эти цели заложены, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:51
2022-07-26T19:51
2022-07-26T19:51
тюменская область
тюменская область
общество
александр моор
россия
школа
дети
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ТЮМЕНЬ, 26 июл - РИА Новости. Взамен ветхих деревянных школ в селах Тюменской области до 2024 года постоят 24 новых здания, средства в бюджете на эти цели заложены, сообщил губернатор Александр Моор.Планируется, что в 2023 году в строй введут пять учебных заведений, в 2024 – 19. Три школы строители уже возводят, для пяти предстоит определить подрядчиков, на остальные готовятся проекты."Двадцать четыре старые деревянные сельские школы заменим в регионе до конца 2024 года. Еще раз сверили планы с коллегами. Средства в бюджете заложены… Как и обещал, делаем все, чтобы дети во всех населенных пунктах учились в комфортных условиях", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что замена старых зданий на новые в селах идет планомерно, за последние три года построено шесть новых школ в Ялуторовском, Тобольском и Вагайском районах.
https://ria.ru/20220712/kampus-1801895503.html
https://ria.ru/20220706/tyumen-1800782919.html
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тюменская область, общество, александр моор, россия, школа, дети
В Тюменской области построят новые здания для 24 сельских школ
Моор: в Тюменской области за два года построят новые здания для 24 сельских школ
ТЮМЕНЬ, 26 июл - РИА Новости.
Взамен ветхих деревянных школ в селах Тюменской области до 2024 года постоят 24 новых здания, средства в бюджете на эти цели заложены, сообщил
губернатор Александр Моор.
Планируется, что в 2023 году в строй введут пять учебных заведений, в 2024 – 19. Три школы строители уже возводят, для пяти предстоит определить подрядчиков, на остальные готовятся проекты.
"Двадцать четыре старые деревянные сельские школы заменим в регионе до конца 2024 года. Еще раз сверили планы с коллегами. Средства в бюджете заложены… Как и обещал, делаем все, чтобы дети во всех населенных пунктах учились в комфортных условиях", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что замена старых зданий на новые в селах идет планомерно, за последние три года построено шесть новых школ в Ялуторовском, Тобольском и Вагайском районах.