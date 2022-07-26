https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805107166.html
Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы
Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы - РИА Новости, 26.07.2022
Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы
Глава Амурской области Василий Орлов заявил, что санкции, введенные Британией в отношении ряда российских губернаторов, являются показателем, что "всё делаем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:12
2022-07-26T16:12
2022-07-26T16:12
политика
россия
великобритания
амурская область
василий орлов (губернатор)
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов заявил, что санкции, введенные Британией в отношении ряда российских губернаторов, являются показателем, что "всё делаем правильно".Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую народные республики."Только что узнал, что попал под санкции Великобритании. Наконец-то. Значит, все делаем правильно. Все свои отсутствующие зарубежные счета и имущество передаю в фонд создания монумента в Лондоне на Трафальгарской площади в честь знаменитого выражения великого русского полководца Александра Суворова "Англичанка гадит!". За двести с лишком лет ничего не изменилось", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Он пояснил, что "Англичанка гадит" — это устойчивое словосочетание просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия Великобритании. Фразеологизм родился в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений, часто приписывается российскому полководцу Суворову, но достоверных сведений о его авторстве не обнаружено. "Плевал на санкции и на весь состав британского правительства тоже", - добавил Орлов.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805069356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, великобритания, амурская область, василий орлов (губернатор), санкции в отношении россии
Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы
Глава Приамурья Орлов назвал британские санкции показателем правильной работы