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Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы - РИА Новости, 26.07.2022
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Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы
Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы - РИА Новости, 26.07.2022
Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы
Глава Амурской области Василий Орлов заявил, что санкции, введенные Британией в отношении ряда российских губернаторов, являются показателем, что "всё делаем... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:12
2022-07-26T16:12
политика
россия
великобритания
амурская область
василий орлов (губернатор)
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов заявил, что санкции, введенные Британией в отношении ряда российских губернаторов, являются показателем, что "всё делаем правильно".Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую народные республики."Только что узнал, что попал под санкции Великобритании. Наконец-то. Значит, все делаем правильно. Все свои отсутствующие зарубежные счета и имущество передаю в фонд создания монумента в Лондоне на Трафальгарской площади в честь знаменитого выражения великого русского полководца Александра Суворова "Англичанка гадит!". За двести с лишком лет ничего не изменилось", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Он пояснил, что "Англичанка гадит" — это устойчивое словосочетание просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия Великобритании. Фразеологизм родился в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений, часто приписывается российскому полководцу Суворову, но достоверных сведений о его авторстве не обнаружено. "Плевал на санкции и на весь состав британского правительства тоже", - добавил Орлов.
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россия
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политика, россия, великобритания, амурская область, василий орлов (губернатор), санкции в отношении россии
16:12 26.07.2022
 
Глава Приамурья назвал британские санкции показателем правильной работы

Глава Приамурья Орлов назвал британские санкции показателем правильной работы

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов заявил, что санкции, введенные Британией в отношении ряда российских губернаторов, являются показателем, что "всё делаем правильно".
Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую народные республики.
"Только что узнал, что попал под санкции Великобритании. Наконец-то. Значит, все делаем правильно. Все свои отсутствующие зарубежные счета и имущество передаю в фонд создания монумента в Лондоне на Трафальгарской площади в честь знаменитого выражения великого русского полководца Александра Суворова "Англичанка гадит!". За двести с лишком лет ничего не изменилось", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что "Англичанка гадит" — это устойчивое словосочетание просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия Великобритании. Фразеологизм родился в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений, часто приписывается российскому полководцу Суворову, но достоверных сведений о его авторстве не обнаружено. "Плевал на санкции и на весь состав британского правительства тоже", - добавил Орлов.
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ПолитикаРоссияВеликобританияАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Санкции в отношении России
 
 
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