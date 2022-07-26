https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html

Борисов не увольнял советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Борисов не увольнял советника главы "Роскосмоса" Сафронова - РИА Новости, 26.07.2022

Борисов не увольнял советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов не давал распоряжения об увольнении своего подозреваемого в государственной измене советника Ивана Сафронова,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:38

2022-07-26T18:38

2022-07-26T18:46

космос - риа наука

роскосмос

россия

юрий борисов (вице-премьер)

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов не давал распоряжения об увольнении своего подозреваемого в государственной измене советника Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.Он уточнил, что новый глава "Роскосмоса" сконцентрирован на задачах, связанных с будущим российской пилотируемой космонавтики, формированием отечественной орбитальной станции и обеспечении российской экономики необходимыми космическими услугами."В соответствии с Трудовым кодексом он может быть уволен либо после вступления в силу приговора суда, либо по заявлению самого Сафронова, однако ни от него, ни от его адвокатов документов об увольнении не поступало", - уточнил Струговец.Он добавил, что с момента ареста Сафронов не получал и не мог получать зарплату в госкорпорации, поскольку в табеле учета его рабочего времени проставляются неявки."В случае вынесения приговора суда и вступления его в законную силу, Сафронов будет уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации – в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу", - подчеркнул Струговец.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.

https://ria.ru/20220305/safronov-1776815813.html

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космос - риа наука, роскосмос, россия, юрий борисов (вице-премьер), нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)