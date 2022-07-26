https://ria.ru/20220726/rabota-1804931789.html

Эксперты выяснили, в каком возрасте легче всего найти работу

Эксперты выяснили, в каком возрасте легче всего найти работу - РИА Новости, 26.07.2022

Эксперты выяснили, в каком возрасте легче всего найти работу

Жители России в возрасте от 27 до 29 лет легче всего находят работу, в то время как граждане старше 60 лет испытывают большие трудности при трудоустройстве,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:36

2022-07-26T08:36

2022-07-26T08:36

общество

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жители России в возрасте от 27 до 29 лет легче всего находят работу, в то время как граждане старше 60 лет испытывают большие трудности при трудоустройстве, говорится в исследовании ресурса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В своем материале аналитики предложили соискателям оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний ответ по рынку труда - 6,4 балла. "Россияне в возрасте от 27 до 29 лет реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы и оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Больше всего трудностей в поиске работы испытывают россияне старше 60 лет - 8,2 балла", - выяснили специалисты.Аналитики уточнили, что проще всего находят работу мужчины в 27-29 лет, а женщинам, наоборот, приходится ждать до 30. "Наиболее трудный период для поиска работы у мужчин - это 51-53 года, 8,5 балла, у женщин - от 54 до 56 лет - 8,3 балла", - говорится в сообщении.В ходе исследования, которое провели в период с 12 по 25 июля этого года, специалисты опросили 5 тысяч респондентов – экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов РФ.По сравнению с предыдущим аналогичным исследованием, которое провели в апреле 2022 года, средняя оценка сложности поиска работы снизилась - с 7,3 балла до 6,4 балла.

https://ria.ru/20220726/rabota-1804929853.html

https://ria.ru/20220722/rabota-1804395172.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия