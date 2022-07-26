https://ria.ru/20220726/putin-1805111318.html
Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа
Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа - РИА Новости, 26.07.2022
Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа
Президент РФ Владимир Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:24
2022-07-26T16:24
2022-07-26T16:35
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реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Во вторник гостелеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган в начале августа отправится в Сочи. По их данным, в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят ситуацию на Украине и дадут оценку подписанной в Стамбуле "продуктовой сделке".На вопрос, планируется ли встреча Путина с Эрдоганом в Сочи 5 августа, Песков ответил утвердительно."Да", - сказал он.Президенты РФ и Турции последний раз встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии неделю назад.Позже в Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220722/sdelka-1804333483.html
https://ria.ru/20220726/erdogan-1805102689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сочи, украина, оон, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
16:24 26.07.2022 (обновлено: 16:35 26.07.2022)
Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа
Президенты Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 5 августа