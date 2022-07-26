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Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа - РИА Новости, 26.07.2022
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Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа
Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа - РИА Новости, 26.07.2022
Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа
Президент РФ Владимир Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:24
2022-07-26T16:35
в мире
россия
сочи
украина
оон
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Во вторник гостелеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган в начале августа отправится в Сочи. По их данным, в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят ситуацию на Украине и дадут оценку подписанной в Стамбуле "продуктовой сделке".На вопрос, планируется ли встреча Путина с Эрдоганом в Сочи 5 августа, Песков ответил утвердительно."Да", - сказал он.Президенты РФ и Турции последний раз встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии неделю назад.Позже в Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220722/sdelka-1804333483.html
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в мире, россия, сочи, украина, оон, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
16:24 26.07.2022 (обновлено: 16:35 26.07.2022)
 
Путин проведет переговоры с Эрдоганом 5 августа

Президенты Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 5 августа

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник гостелеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган в начале августа отправится в Сочи. По их данным, в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят ситуацию на Украине и дадут оценку подписанной в Стамбуле "продуктовой сделке".
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:25В мире
Россия подписала "продуктовую сделку" с ООН и Турцией
На вопрос, планируется ли встреча Путина с Эрдоганом в Сочи 5 августа, Песков ответил утвердительно.
"Да", - сказал он.
Президенты РФ и Турции последний раз встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии неделю назад.
Позже в Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи
 
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