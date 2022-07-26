https://ria.ru/20220726/petitsiyu-1805131301.html

На сайт Зеленского внесли петицию о возобновлении переговоров с Россией

На сайт Зеленского внесли петицию о возобновлении переговоров с Россией - РИА Новости, 26.07.2022

На сайт Зеленского внесли петицию о возобновлении переговоров с Россией

Петицию с призывом возобновить мирные переговоры Украины с Россией и прийти к соглашению зарегистрировали на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:04

2022-07-26T17:04

2022-07-26T20:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Петицию с призывом возобновить мирные переговоры Украины с Россией и прийти к соглашению зарегистрировали на сайте офиса Владимира Зеленского."Призываю возобновить переговоры с Россией и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас — чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей", — говорится в тексте документа.Петиция внесена во вторник, она набрала около 30 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Украины нет.Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что украинская переговорная делегация не поддерживает никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них будут совершенно другие.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220722/zelenskiy-1804430909.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805046499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский