https://ria.ru/20220726/peregovory-1805209402.html

Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе

Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе - РИА Новости, 26.07.2022

Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе

Белый дом ожидает, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином состоится на этой неделе, а темы для обсуждения могут... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T23:39

2022-07-26T23:39

2022-07-26T23:39

в мире

сша

тайвань

украина

джо байден

си цзиньпин

китай

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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Белый дом ожидает, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином состоится на этой неделе, а темы для обсуждения могут включать напряженность вокруг Тайваня и кризис на Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он назвал важной задачей для американской администрации управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы для коммуникаций."У них будет множество тем для обсуждения... Все – от трений вокруг Тайваня, до войны на Украине, а также как нам лучше управлять конкуренцией наших двух стран, включая, конечно, экономическую сферу", - добавил он.По подсчетам Кирби, предстоящий звонок будет пятой беседой лидеров США и Китая.

https://ria.ru/20220624/tszinpin-1797903235.html

сша

тайвань

украина

китай

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в мире, сша, тайвань, украина, джо байден, си цзиньпин, китай