Рейтинг@Mail.ru
Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/peregovory-1805209402.html
Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе
Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе - РИА Новости, 26.07.2022
Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе
Белый дом ожидает, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином состоится на этой неделе, а темы для обсуждения могут... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T23:39
2022-07-26T23:39
в мире
сша
тайвань
украина
джо байден
си цзиньпин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Белый дом ожидает, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином состоится на этой неделе, а темы для обсуждения могут включать напряженность вокруг Тайваня и кризис на Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он назвал важной задачей для американской администрации управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы для коммуникаций."У них будет множество тем для обсуждения... Все – от трений вокруг Тайваня, до войны на Украине, а также как нам лучше управлять конкуренцией наших двух стран, включая, конечно, экономическую сферу", - добавил он.По подсчетам Кирби, предстоящий звонок будет пятой беседой лидеров США и Китая.
https://ria.ru/20220624/tszinpin-1797903235.html
сша
тайвань
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, украина, джо байден, си цзиньпин, китай
23:39 26.07.2022
 
Белый дом ожидает, что разговор лидеров США и КНР состоится на этой неделе

Белый дом ожидает, что Байден и Си Цзиньпин обсудят Украину и Тайвань на этой неделе

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Белый дом ожидает, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином состоится на этой неделе, а темы для обсуждения могут включать напряженность вокруг Тайваня и кризис на Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Он назвал важной задачей для американской администрации управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы для коммуникаций.
"Мы по-прежнему ждем, что этот звонок, вероятно, состоится на этой неделе. Я не могу назвать конкретную дату и время", - сказал Кирби на брифинге.
"У них будет множество тем для обсуждения... Все – от трений вокруг Тайваня, до войны на Украине, а также как нам лучше управлять конкуренцией наших двух стран, включая, конечно, экономическую сферу", - добавил он.
По подсчетам Кирби, предстоящий звонок будет пятой беседой лидеров США и Китая.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 16:28
Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику
 
В миреСШАТайваньУкраинаДжо БайденСи ЦзиньпинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала