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Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке

Украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:57

2022-07-26T12:57

2022-07-26T14:19

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Кроме того, ВСУ ударили по Привокзальной площади в Киевском районе, добавил Кулемзин.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, в том числе ракетами из РСЗО "Град", а также снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.Кроме того, представительство зафиксировало очередной обстрел Киевского района в 12:35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы M777, которые Киеву поставили США. Украинские войска активно обстреливают ими города Донбасса, в результате чего погибают мирные жители.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), министерство здравоохранения днр, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр