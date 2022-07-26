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Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/obstrel-1805009660.html
Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке
Украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:57
2022-07-26T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
министерство здравоохранения днр
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Кроме того, ВСУ ударили по Привокзальной площади в Киевском районе, добавил Кулемзин.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, в том числе ракетами из РСЗО "Град", а также снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.Кроме того, представительство зафиксировало очередной обстрел Киевского района в 12:35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы M777, которые Киеву поставили США. Украинские войска активно обстреливают ими города Донбасса, в результате чего погибают мирные жители.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), министерство здравоохранения днр, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:57 26.07.2022 (обновлено: 14:19 26.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле ВСУ клинической психиатрической больницы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

"Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу: ул. Одинцова, 19. По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются", — говорится в публикации.

Кроме того, ВСУ ударили по Привокзальной площади в Киевском районе, добавил Кулемзин.
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, в том числе ракетами из РСЗО "Град", а также снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.
Кроме того, представительство зафиксировало очередной обстрел Киевского района в 12:35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы M777, которые Киеву поставили США. Украинские войска активно обстреливают ими города Донбасса, в результате чего погибают мирные жители.
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