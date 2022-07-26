12:57 26.07.2022 (обновлено: 14:19 26.07.2022)
Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле ВСУ клинической психиатрической больницы
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу: ул. Одинцова, 19. По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются", — говорится в публикации.
Кроме того, ВСУ ударили по Привокзальной площади в Киевском районе, добавил Кулемзин.
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, в том числе ракетами из РСЗО "Град", а также снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.
Кроме того, представительство зафиксировало очередной обстрел Киевского района в 12:35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.