21:46 26.07.2022 (обновлено: 22:49 26.07.2022)
Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии
Ведущая теледебатов кандидатов в премьеры Британии упала в обморок после вопроса о России
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция премьер-министра Великобритании
Официальная резиденция премьер-министра Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались из-за того, что ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире, сообщает проводивший трансляцию телеканал Talk TV.
"Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Во время ответа Трасс на вопрос о противостоянии России неожиданно послышался грохот. Она прикрыла рот ладонью, сказала: "О боже мой!" и направилась в сторону источника шума.
В результате трансляцию прервали.
На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.
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Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.