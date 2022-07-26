https://ria.ru/20220726/obmorok-1805201465.html

Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии

Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии - РИА Новости, 26.07.2022

Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии

Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались из-за того,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:46

2022-07-26T21:46

2022-07-26T22:49

в мире

лиз трасс

борис джонсон

тереза мэй

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались из-за того, что ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире, сообщает проводивший трансляцию телеканал Talk TV."Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.Во время ответа Трасс на вопрос о противостоянии России неожиданно послышался грохот. Она прикрыла рот ладонью, сказала: "О боже мой!" и направилась в сторону источника шума.В результате трансляцию прервали.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ria.ru/20220723/bunt-1804443091.html

https://ria.ru/20220725/gaz-1804829122.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, риши сунак