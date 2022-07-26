Рейтинг@Mail.ru
Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/obmorok-1805201465.html
Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии
Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии
Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались из-за того,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T21:46
2022-07-26T22:49
в мире
лиз трасс
борис джонсон
тереза мэй
великобритания
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770032481_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_bca7b33fa0e53c5e03ba5aa0905a459a.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались из-за того, что ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире, сообщает проводивший трансляцию телеканал Talk TV."Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.Во время ответа Трасс на вопрос о противостоянии России неожиданно послышался грохот. Она прикрыла рот ладонью, сказала: "О боже мой!" и направилась в сторону источника шума.В результате трансляцию прервали.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ria.ru/20220723/bunt-1804443091.html
https://ria.ru/20220725/gaz-1804829122.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770032481_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_fa1936b3e11caa05e1e8cc3b35e32d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, риши сунак
21:46 26.07.2022 (обновлено: 22:49 26.07.2022)
 
Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Британии

Ведущая теледебатов кандидатов в премьеры Британии упала в обморок после вопроса о России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция премьер-министра Великобритании
Официальная резиденция премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Официальная резиденция премьер-министра Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались из-за того, что ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире, сообщает проводивший трансляцию телеканал Talk TV.
"Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Во время ответа Трасс на вопрос о противостоянии России неожиданно послышался грохот. Она прикрыла рот ладонью, сказала: "О боже мой!" и направилась в сторону источника шума.
В результате трансляцию прервали.
На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 04:33
Трасс заявила, что считает себя бунтаркой
Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 16:46
СМИ: Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из России
 
В миреЛиз ТрассБорис ДжонсонТереза МэйВеликобританияРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала