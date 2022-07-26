https://ria.ru/20220726/misis-1804767699.html

В России создали новый защитный композит для космоса и авиации

В России создали новый защитный композит для космоса и авиации - РИА Новости, 26.07.2022

В России создали новый защитный композит для космоса и авиации

Новый тугоплавкий композит для аэрокосмических применений получили ученые НИТУ "МИСиС". По словам создателей, им удалось одновременно повысить температуру... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:00

2022-07-26T09:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новый тугоплавкий композит для аэрокосмических применений получили ученые НИТУ "МИСиС". По словам создателей, им удалось одновременно повысить температуру плавления, теплопроводность и окислительную стойкость, а также снизить плотность материала и энергозатраты при производстве. Результаты опубликованы в журнале Ceramics International.В ракетно-космической технике при прохождении сквозь атмосферу Земли некоторые узлы должны выдерживать интенсивные нагрузки при температурах выше 2000 °С. Для этих деталей, по словам ученых, применяют теплозащитные покрытия из композитных материалов.Однако в таких условиях необходимо, чтобы материалы также могли противостоять интенсивному окислению. Поэтому наиболее распространенные углерод-углеродные композиты не используют при температуре больше 1600 °С, выше которой окисление становится неконтролируемым — активное поступление кислорода и образование газообразных продуктов реакции приводит к полному выгоранию покрытия.Группа ученых лаборатории "Конструкционные керамические материалы" Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в составе Вероники Суворовой, Андрея Непапушева и Дмитрия Московских разработала новый композиционный материал на основе карбонитрида гафния, устойчивый как к высокой температуре, так и к окислению.По его словам, материал может применяться при изготовлении ответственных узлов ракетно-космической и другой перспективной техники. Сегменты конструкций, выполненные из нового композита, обеспечат эффективную теплозащиту в точках полного торможения потока, испытывающих наибольшую тепловую нагрузку, объяснили создатели.Карбонитрид гафния, как сообщили ученые, синтезировался за счет горения смеси гафния с углеродом в атмосфере азота, а для получения объемного материала применялось искровое плазменное спекание. По словам ученых, это простой, быстрый и энергоэффективный подход, пригодный для промышленного производства.Исследование проведено в рамках гранта РНФ №19-79-10280. На следующем этапе ученые намерены отработать технологию изготовления из нового композита элементов различных конструкций, эксплуатируемых в высокоскоростных газовых потоках.

https://ria.ru/20220608/belgu-1793821364.html

https://ria.ru/20211123/samarskiy_universitet-1760299381.html

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навигатор абитуриента, мисис, земля, университетская наука, москва, россия