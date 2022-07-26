10:51 26.07.2022 (обновлено: 12:59 26.07.2022)
Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир"
Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут поступать на карту "Мир"
Платежная система "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство расширило список социальных выплат, которые будут перечислять на карту "Мир", сообщается на сайте кабмина.
В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, речь идет о:
- —ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом "О государственной социальной помощи";
- —субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22 процента от совокупного дохода семьи;
- —компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, положенных педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД;
- —ежегодных выплатах обладателям нагрудного знака "Почетный донор".
Отмечается, что власти расширили список, чтобы граждане могли получать положенные выплаты без сбоев и задержек.
Постановление вступит в силу через три месяца со дня опубликования.
В кабмине напомнили, что до сих пор на карту "Мир" можно было получить пенсию, зарплату, пособие для безработного, выплату по рождению ребенка.
В марте платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать, но трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. В свою очередь, карты "Мир" позволяют расплачиваться в России и странах, с которыми заключены соглашения. Сегодня их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.