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Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир" - РИА Новости, 26.07.2022
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Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир"
Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир" - РИА Новости, 26.07.2022
Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир"
Правительство расширило список социальных выплат, которые будут перечислять на карту "Мир", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:51
2022-07-26T12:59
общество
правительство рф
карта "мир"
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство расширило список социальных выплат, которые будут перечислять на карту "Мир", сообщается на сайте кабмина.В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, речь идет о:Отмечается, что власти расширили список, чтобы граждане могли получать положенные выплаты без сбоев и задержек.Постановление вступит в силу через три месяца со дня опубликования.В кабмине напомнили, что до сих пор на карту "Мир" можно было получить пенсию, зарплату, пособие для безработного, выплату по рождению ребенка.В марте платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать, но трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. В свою очередь, карты "Мир" позволяют расплачиваться в России и странах, с которыми заключены соглашения. Сегодня их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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общество, правительство рф, карта "мир", россия
10:51 26.07.2022 (обновлено: 12:59 26.07.2022)
 
Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир"

Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут поступать на карту "Мир"

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство расширило список социальных выплат, которые будут перечислять на карту "Мир", сообщается на сайте кабмина.
В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, речь идет о:
  • ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом "О государственной социальной помощи";
  • субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22 процента от совокупного дохода семьи;
  • компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, положенных педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД;
  • ежегодных выплатах обладателям нагрудного знака "Почетный донор".
Отмечается, что власти расширили список, чтобы граждане могли получать положенные выплаты без сбоев и задержек.
Постановление вступит в силу через три месяца со дня опубликования.
В кабмине напомнили, что до сих пор на карту "Мир" можно было получить пенсию, зарплату, пособие для безработного, выплату по рождению ребенка.
В марте платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать, но трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. В свою очередь, карты "Мир" позволяют расплачиваться в России и странах, с которыми заключены соглашения. Сегодня их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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