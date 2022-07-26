https://ria.ru/20220726/mir-1804958228.html

Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир"

Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир" - РИА Новости, 26.07.2022

Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту "Мир"

Правительство расширило список социальных выплат, которые будут перечислять на карту "Мир", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:51

2022-07-26T10:51

2022-07-26T12:59

общество

правительство рф

карта "мир"

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство расширило список социальных выплат, которые будут перечислять на карту "Мир", сообщается на сайте кабмина.В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, речь идет о:Отмечается, что власти расширили список, чтобы граждане могли получать положенные выплаты без сбоев и задержек.Постановление вступит в силу через три месяца со дня опубликования.В кабмине напомнили, что до сих пор на карту "Мир" можно было получить пенсию, зарплату, пособие для безработного, выплату по рождению ребенка.В марте платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать, но трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. В свою очередь, карты "Мир" позволяют расплачиваться в России и странах, с которыми заключены соглашения. Сегодня их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

https://ria.ru/20220719/mir-1803504298.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, правительство рф, карта "мир", россия