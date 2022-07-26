https://ria.ru/20220726/minirovanie-1805191768.html

ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска

ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска - РИА Новости, 26.07.2022

ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска

Украинским войскам отдан приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:33

2022-07-26T20:33

2022-07-26T20:33

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

народная милиция лнр

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147413/01/1474130108_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_1c9679380cded6e69b3644777dc78124.jpg

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинским войскам отдан приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведку."Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Артемовск, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения, дислоцирующееся в населенном пункте Часов Яр", - написал Марочко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220726/lnr-1805174642.html

артемовск

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, народная милиция лнр, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика