https://ria.ru/20220726/minirovanie-1805191768.html
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска - РИА Новости, 26.07.2022
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска
Украинским войскам отдан приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:33
2022-07-26T20:33
2022-07-26T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
народная милиция лнр
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинским войскам отдан приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведку."Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Артемовск, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения, дислоцирующееся в населенном пункте Часов Яр", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220726/lnr-1805174642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, народная милиция лнр, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ отдан приказ заминировать окрестности Артемовска