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ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/minirovanie-1805191768.html
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска - РИА Новости, 26.07.2022
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска
Украинским войскам отдан приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:33
2022-07-26T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
народная милиция лнр
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинским войскам отдан приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведку."Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Артемовск, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения, дислоцирующееся в населенном пункте Часов Яр", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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артемовск
украина
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в мире, артемовск, народная милиция лнр, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
20:33 26.07.2022
 
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ отдан приказ заминировать окрестности Артемовска

© AFP 2022 / Oleksandr RatushniakСолдаты ВСУ возле Артемовска, Донецкая область, Украина
Солдаты ВСУ возле Артемовска, Донецкая область, Украина - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Ratushniak
Солдаты ВСУ возле Артемовска, Донецкая область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинским войскам отдан приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведку.
"Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Артемовск, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения, дислоцирующееся в населенном пункте Часов Яр", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 19:24Специальная военная операция на Украине
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскНародная милиция ЛНРАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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