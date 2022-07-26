https://ria.ru/20220726/mann-1804955643.html

Бывший пиарщик Абрамовича покинул Россию

Бывший пиарщик Абрамовича покинул Россию - РИА Новости, 26.07.2022

Бывший пиарщик Абрамовича покинул Россию

Директор по коммуникациям золотодобытчика Petropavlovsk Джон Манн, с 2006 по 2021 год возглавлявший департамент по связям с общественностью фонда Millhouse... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:44

2022-07-26T10:44

2022-07-26T10:44

экономика

джон манн

роман абрамович

амурская область

россия

газпромбанк

московская биржа

сибнефть

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Директор по коммуникациям золотодобытчика Petropavlovsk Джон Манн, с 2006 по 2021 год возглавлявший департамент по связям с общественностью фонда Millhouse Романа Абрамовича, покинул Россию, сообщил в своем аккаунте в Instagram* вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Алексей Фирсов."Мой добрый товарищ, экс-PR Романа Абрамовича Джон Манн покидает Россию. А ведь казалось, что все уедут, но Джон останется", - написал Фирсов, ранее занимавший должность пресс-секретаря компании "Сибнефть", также ранее принадлежавшей Абрамовичу.РИА Новости направило запрос в компанию Petropavlovsk.Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. В марте 2022 года у компании начались проблемы после того, как Газпромбанк (ГПБ), выступавший основным кредитором Petropavlovsk, а также покупателем всего золота компании, был включен в санкционный список Великобритании.Это сделало невозможным как продажу драгметалла, так и проведение платежей по кредитам. В том числе возникла проблема с погашением кредита на 201 миллион долларов, который выдавал ГПБ, а затем передал права по нему структуре УГМК, также компания не смогла провести платеж по евробондам. Petropavlovsk инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение в управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. Компания сообщала, что получила предложение о покупке активов от одной стороны и уведомление о заинтересованности от другой, при этом переговоры ведутся с обоими возможными покупателями.После этого совет директоров компании утратил полномочия и суд назначил в Petropavlovsk внешних администраторов. Сообщалось также о подаче заявлений о прекращении листинга на Лондонской бирже и торгов акциями на Московской бирже. 21 июля Московская биржа прекратила торги акциями Petropavlovsk.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220602/ponomarev-1792750757.html

https://ria.ru/20220707/prusikin-1800962123.html

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россия

великобритания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, джон манн, роман абрамович, амурская область, россия, газпромбанк, московская биржа, сибнефть, великобритания