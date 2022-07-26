https://ria.ru/20220726/kredity-1805002076.html

Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты

Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты - РИА Новости, 26.07.2022

Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты

Ивановским компаниям выданы порядка 150 займов в рамках реализации антикризисных программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:41

2022-07-26T12:41

2022-07-26T12:41

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нацпроекты

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ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. Ивановским компаниям выданы порядка 150 займов в рамках реализации антикризисных программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региона.Он добавил, что по льготной программе "1764", запущенной в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, в Ивановской области выдано 166 кредитов на сумму более миллиарда рублей.Также, в регионе действует мера поддержки в виде кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным на 25 июля в Ивановской области отсрочка предоставлена по 358 кредитам на общую сумму более трех миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220718/finpodderzhka-1803169445.html

ивановская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, экономика, ипотека, нацпроекты