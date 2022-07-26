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Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты - РИА Новости, 26.07.2022
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Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты
Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты - РИА Новости, 26.07.2022
Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты
Ивановским компаниям выданы порядка 150 займов в рамках реализации антикризисных программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:41
2022-07-26T12:41
ивановская область
ивановская область
экономика
ипотека
нацпроекты
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ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. Ивановским компаниям выданы порядка 150 займов в рамках реализации антикризисных программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региона.Он добавил, что по льготной программе "1764", запущенной в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, в Ивановской области выдано 166 кредитов на сумму более миллиарда рублей.Также, в регионе действует мера поддержки в виде кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным на 25 июля в Ивановской области отсрочка предоставлена по 358 кредитам на общую сумму более трех миллиардов рублей.
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ивановская область, экономика, ипотека, нацпроекты
12:41 26.07.2022
 

Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. Ивановским компаниям выданы порядка 150 займов в рамках реализации антикризисных программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региона.
"Так, по состоянию на 25 июля по программе ПСК "Инвестиционная" банками выданы 10 кредитов на 139 миллионов рублей. По программе ПСК "Оборотная" – 137 кредитов на общую сумму более 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, в настоящий момент по обеим программам в работе находятся более 750 заявок на общую сумму более пяти миллиардов рублей", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что по льготной программе "1764", запущенной в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, в Ивановской области выдано 166 кредитов на сумму более миллиарда рублей.
Также, в регионе действует мера поддержки в виде кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным на 25 июля в Ивановской области отсрочка предоставлена по 358 кредитам на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Выпечка хлебо-булочных изделий в пекарне - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 12:18Ивановская область
В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий
 
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