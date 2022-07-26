Почти 150 компаний Ивановской области оформили льготные кредиты
ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. Ивановским компаниям выданы порядка 150 займов в рамках реализации антикризисных программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региона.
"Так, по состоянию на 25 июля по программе ПСК "Инвестиционная" банками выданы 10 кредитов на 139 миллионов рублей. По программе ПСК "Оборотная" – 137 кредитов на общую сумму более 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, в настоящий момент по обеим программам в работе находятся более 750 заявок на общую сумму более пяти миллиардов рублей", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что по льготной программе "1764", запущенной в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, в Ивановской области выдано 166 кредитов на сумму более миллиарда рублей.
Также, в регионе действует мера поддержки в виде кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным на 25 июля в Ивановской области отсрочка предоставлена по 358 кредитам на общую сумму более трех миллиардов рублей.