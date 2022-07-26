22:10 26.07.2022 (обновлено: 22:18 26.07.2022)
Президенту США Байдену присвоили почетное корейское имя
Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы присвоила Байдену имя Пэ Чжи Сон
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы присвоила президенту США Джо Байдену почетное корейское имя и передала соответствующий сертификат координатору по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курту Кэмпбеллу, сообщается в заявлении организации.
По-корейски Байдена назвали Пэ Чжи Сон. Фамилия Пэ взята от названия города Пхентхэк, где базируются американские войска в Южной Корее, а имя Чжи Сон из двух иероглифов означает "территория" и "звезда".
"Для нас, Ассоциации южнокорейско-американского альянса дружбы, большая честь объявить и присвоить президенту США Джозефу Робинетту Байдену — младшему корейское имя. Им будет Пэ Чжи Сон", — говорится в заявлении ассоциации, фотографию которого опубликовало агентство Рёнхап.
Присвоение Байдену корейского имени приурочили к годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, которая отмечается 27 июля.
Байден один из десятков высокопоставленных чиновников США, которым ассоциация уже присвоила корейские имена. Так, Барака Обаму назвали О Хан Ма, а Дональда Трампа — У Дэ Иль.
Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы была создана 14 февраля 2007 года как неправительственная организация и призвана содействовать экономическим, социальным и культурным обменам между США и Южной Кореей.