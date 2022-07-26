https://ria.ru/20220726/himars-1804942448.html

Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР

Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022

Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР

Киев наносит удары по мирным объектам в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, чтобы помешать подготовке референдума о вхождении в состав... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:59

2022-07-26T09:59

2022-07-26T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

валентина матвиенко

луганская народная республика

киев

россия

совет федерации рф

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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Киев наносит удары по мирным объектам в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, чтобы помешать подготовке референдума о вхождении в состав России, написал в Telegram-канале глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Он отметил, что ВСУ за четыре дня семь раз ударили по территории республики, из них шесть — из HIMARS. Целями обстрелов стали агрофирма, колледж и ясли.Как заявлял в интервью РИА Новости секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.Накануне в ЛНР начала работу приемная общественного штаба референдума по вхождению в состав России.Войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные российской армии территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/referendum-1804792896.html

луганская народная республика

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, валентина матвиенко, луганская народная республика, киев, россия, совет федерации рф