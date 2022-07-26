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Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/himars-1804942448.html
Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР
Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР
Киев наносит удары по мирным объектам в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, чтобы помешать подготовке референдума о вхождении в состав... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:59
2022-07-26T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
валентина матвиенко
луганская народная республика
киев
россия
совет федерации рф
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Киев наносит удары по мирным объектам в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, чтобы помешать подготовке референдума о вхождении в состав России, написал в Telegram-канале глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Он отметил, что ВСУ за четыре дня семь раз ударили по территории республики, из них шесть — из HIMARS. Целями обстрелов стали агрофирма, колледж и ясли.Как заявлял в интервью РИА Новости секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.Накануне в ЛНР начала работу приемная общественного штаба референдума по вхождению в состав России.Войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные российской армии территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/referendum-1804792896.html
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в мире, валентина матвиенко, луганская народная республика, киев, россия, совет федерации рф
09:59 26.07.2022 (обновлено: 11:19 26.07.2022)
 
Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР

Представительство ЛНР: Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Киев наносит удары по мирным объектам в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, чтобы помешать подготовке референдума о вхождении в состав России, написал в Telegram-канале глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Он отметил, что ВСУ за четыре дня семь раз ударили по территории республики, из них шесть — из HIMARS. Целями обстрелов стали агрофирма, колледж и ясли.

"Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму. Для Киева референдум — это очень страшно. Это фиксация демократического волеизъявления граждан, это право на самоопределение и это изменение статуса территории", — заключил Мирошник.

Как заявлял в интервью РИА Новости секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
Накануне в ЛНР начала работу приемная общественного штаба референдума по вхождению в состав России.
Войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные российской армии территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:57В мире
В ЛНР разрешили участвовать в референдуме с украинским паспортом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентина МатвиенкоЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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