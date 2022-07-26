09:59 26.07.2022 (обновлено: 11:19 26.07.2022)
Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР: Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать готовиться к референдуму
РСЗО HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Киев наносит удары по мирным объектам в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, чтобы помешать подготовке референдума о вхождении в состав России, написал в Telegram-канале глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Он отметил, что ВСУ за четыре дня семь раз ударили по территории республики, из них шесть — из HIMARS. Целями обстрелов стали агрофирма, колледж и ясли.
"Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму. Для Киева референдум — это очень страшно. Это фиксация демократического волеизъявления граждан, это право на самоопределение и это изменение статуса территории", — заключил Мирошник.
Как заявлял в интервью РИА Новости секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
Накануне в ЛНР начала работу приемная общественного штаба референдума по вхождению в состав России.
Войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные российской армии территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.